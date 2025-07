Além de ex-São Paulo, Al-Nassr mira contratação de jogador do Chelsea

O Al Nassr passa por momentos de reestruturação completa, desde mudanças na diretoria até mesmo com contratações. Além da sondagem por Antony, ex-São Paulo e atualmente no Manchester United, o clube tem outro alvo nesta janela: Marc Cucurella, lateral-esquerdo do Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornalista José Félix Díaz, o espanhol é um desejo especial de Cristiano Ronaldo, líder do elenco e que foi um dos responsáveis por tantas mudanças internas no Al-Nassr. A chegada de Jorge Jesus para comandar o time é um exemplo.

continua após a publicidade

Desta forma, o Al Nassr prepara uma proposta irrecusável a Cucurella, que teve um aumento de popularidade pelas grandes atuações no Mundial de Clubes da Fifa. O Chelsea saiu campeão, e o jogador foi uma das peças principais tanto defensiva como ofensivamente.

Além de Antony e Cucurella, o clube saudita também corre para fechar a contratação de João Félix, com a finalidade de montar um time poderoso que seja do agrado de CR7. Além disso, o Al Nassr quer um elenco altamente competitivo para fazer as pazes com os torcedores e até mesmo retomar a confiança dos jogadores do grupo.

continua após a publicidade

➡️Finais da STU: veja os resultados da etapa de Curitiba

Carreira de Cucurella

Nascido em Alella, a 20km de Barcelona, o baixinho de 1,72m se destacou por sua qualidade ofensiva, mesmo quando era apenas um garoto jogando futsal.

Cucurella foi aprovado nas peneiras do Espanyol e rapidamente chamou atenção dos olheiros do Barça. Lá, Marc cresceu assistindo a gigantes da defesa como Carles Puyol e a especialistas do ataque como Xavi e Andrés Iniesta, tendo as melhores referências para moldar seu estilo de jogo.

- Aprendi a usar a bola. Tudo o que aprendi girava em torno da mesma ideia: usar a bola. Eu estava lá quando o Barcelona estava ganhando tanto com todos aqueles jogadores de ponta e eles tinham um estilo de jogo muito específico. Aprendi muito sobre ter a posse de bola e posso usar isso no meu futebol profissional hoje - declarou.

Após chegar no Barcelona, Cucurella integrava a equipe B quando foi emprestado ao Eibar para ganhar experiência. Logo sua nova casa virou o Getafe, onde se destacou o atraiu o mercado inglês.

O Brighton levou o jovem talento para a Premier League. Posteriormente, ele foi eleito pelos torcedores do clube o melhor jogador da temporada 2022/2023. Ligando o alerta do Chelsea, seu futuro e atual clube.