Memphis dá show, seleção africana garante vaga na Copa; veja o resumo das Eliminatórias

Laranja Mecânica goleia com show de Memphis Depay

Memphis
imagem cameraMemphis Depay em atuação pela Holanda. (Foto: Jhon Thys/AFP)
O mapa da Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um integrante neste domingo (12). A seleção de Gana venceu as Ilhas Comores por 1 a 0 e garantiu sua vaga no torneio. No mesmo dia, pela Europa, a Holanda aplicou uma goleada sobre a Finlândia, em mais uma rodada decisiva das Eliminatórias.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gana está de volta à Copa do Mundo

Com um gol de Mohammed Kudus, do Tottenham, a seleção de Gana venceu Comores por 1 a 0 e assegurou o primeiro lugar de seu grupo, garantindo a vaga direta para o Mundial. A classificação marca a quinta participação de Gana em Copas do Mundo, após presenças em 2006, 2010, 2014 e 2022.

A África agora tem cinco seleções classificadas: Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana. Restam ainda quatro vagas diretas a serem definidas, além de uma possível por meio da repescagem internacional.

Jogadores da Gana no pré-jogo contra Comores (Foto: Reprodução/X)
Com boa atuação de Depay, Holanda goleia

Pelas Eliminatórias Europeias, a Holanda não tomou conhecimento da Finlândia e goleou por 4 a 0, em Amsterdã. O grande nome do jogo foi Memphis Depay, que marcou um gol de pênalti e deu duas assistências, para os gols de Donyell Malen e Virgil van Dijk. Cody Gakpo completou o placar. A vitória mantém a Laranja Mecânica firme na briga pela classificação em seu grupo.

Memphis Depay em atuação pela Holanda. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Confira os principais resultados do dia:

Eliminatórias Europeias:

Holanda 4 x 0 Finlândia

Escócia 2 x 1 Belarus

Ilhas Faroe 2 x 1 República Tcheca

Croácia 3 x 0 Gibraltar

Dinamarca 3 x 1 Grécia

Lituânia 0 x 2 Polônia

Romênia 1 x 0 Áustria

San Marino 0 x 4 Chipre

Eliminatórias Africanas:

Gana 1 x 0 Comores

Zâmbia 0 x 1 Níger

Chade 2 x 3 República Centro-Africana

Burkina Faso 3 x 1 Etiópia

Djibouti 1 x 2 Serra Leoa

Egito 1 x 0 Guiné-Bissau

Mali 4 x 1 Madagascar

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

