Memphis dá show, seleção africana garante vaga na Copa; veja o resumo das Eliminatórias
Laranja Mecânica goleia com show de Memphis Depay
O mapa da Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um integrante neste domingo (12). A seleção de Gana venceu as Ilhas Comores por 1 a 0 e garantiu sua vaga no torneio. No mesmo dia, pela Europa, a Holanda aplicou uma goleada sobre a Finlândia, em mais uma rodada decisiva das Eliminatórias.
Gana está de volta à Copa do Mundo
Com um gol de Mohammed Kudus, do Tottenham, a seleção de Gana venceu Comores por 1 a 0 e assegurou o primeiro lugar de seu grupo, garantindo a vaga direta para o Mundial. A classificação marca a quinta participação de Gana em Copas do Mundo, após presenças em 2006, 2010, 2014 e 2022.
A África agora tem cinco seleções classificadas: Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana. Restam ainda quatro vagas diretas a serem definidas, além de uma possível por meio da repescagem internacional.
Com boa atuação de Depay, Holanda goleia
Pelas Eliminatórias Europeias, a Holanda não tomou conhecimento da Finlândia e goleou por 4 a 0, em Amsterdã. O grande nome do jogo foi Memphis Depay, que marcou um gol de pênalti e deu duas assistências, para os gols de Donyell Malen e Virgil van Dijk. Cody Gakpo completou o placar. A vitória mantém a Laranja Mecânica firme na briga pela classificação em seu grupo.
Confira os principais resultados do dia:
Eliminatórias Europeias:
Holanda 4 x 0 Finlândia
Escócia 2 x 1 Belarus
Ilhas Faroe 2 x 1 República Tcheca
Croácia 3 x 0 Gibraltar
Dinamarca 3 x 1 Grécia
Lituânia 0 x 2 Polônia
Romênia 1 x 0 Áustria
San Marino 0 x 4 Chipre
Eliminatórias Africanas:
Gana 1 x 0 Comores
Zâmbia 0 x 1 Níger
Chade 2 x 3 República Centro-Africana
Burkina Faso 3 x 1 Etiópia
Djibouti 1 x 2 Serra Leoa
Egito 1 x 0 Guiné-Bissau
Mali 4 x 1 Madagascar
