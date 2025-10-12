Mais uma polêmica envolvendo arbitragem no futebol, desta vez na segunda divisão da Espanha. No jogo entre Sporting Gijón e Racing Santander, o árbitro apitou o final da partida no exato momento em que um jogador do Racing acertava um chutaço de fora da área, que resultaria no gol de empate. O lance gerou revolta, confusão e uma expulsão.

A partida estava em 2 a 1 para o Sporting Gijón. O árbitro havia dado oito minutos de acréscimo, mas o jogo já chegava aos 100 minutos. Em uma última tentativa, o Racing teve uma falta a seu favor. Após a cobrança e o desvio da zaga, a bola sobrou para o jogador Mario García na entrada da área.

No exato instante em que ele finalizava de primeira, o árbitro apitou o fim do jogo. A bola viajou e entrou no ângulo, em um golaço que levaria o placar para 2 a 2, mas que não valeu. A decisão gerou protestos imediatos dos jogadores do Racing, e o meia Sangalli acabou recebendo um cartão vermelho direto.

Momento em que juíz apita o final do jogo na Espanha. (Foto: Reprodução)

Na entrevista coletiva, o técnico do Racing Santander, José Alberto López, não poupou críticas à arbitragem.

— Isso é normal? No meu ponto de vista, não é normal — disse o técnico, que ironizou o tempo de acréscimo. — Quando o Racing está ganhando, normalmente dão 15 minutos. Quando estamos perdendo… hoje, os 8 minutos foram escandalosos. Existe um escritório em Madri que se dedica a essas coisas, não é? Pois que eles analisem.

Sobre a expulsão de seu jogador, o treinador também criticou a postura do árbitro. — Conhecendo meus jogadores, acho que pouca coisa aconteceu. O que acontece é que são muito sensíveis. Numa jogada tão polêmica, a reação do jogador é ir até o árbitro. Isso é motivo para expulsar? É triste — finalizou.

