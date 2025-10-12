Craque da Inter de Milão desabafa sobre Klopp: ‘Ele me deve’

Em uma entrevista em que abriu o jogo sobre sua carreira, o meia Henrikh Mkhitaryan, da Inter de Milão, relembrou a relação que teve com alguns dos maiores treinadores do futebol mundial. O armênio contou histórias sobre Tuchel, Mourinho e Simone Inzaghi, mas a mais curiosa foi sobre Jürgen Klopp, a quem cobrou, em tom de brincadeira, uma dívida antiga.

A 'dívida' com Klopp

No período em que trabalharam juntos no Borussia Dortmund, Mkhitaryan passou por um momento difícil, e o técnico alemão foi fundamental em sua recuperação. A boa relação rendeu até uma aposta, que o jogador não esqueceu.

— Ele tinha uma solução para tudo, estava sempre disponível, te escutava sobre qualquer assunto. Eu atravessei um momento difícil em Dortmund e ele me ajudou muitíssimo. Ele ainda me deve 50 euros por uma aposta que fizemos depois que marquei dois gols… — brincou o meia.

Mkhitaryan em atuação pelo Borussia Dortmund (Foto: Odd Andersen / AFP)

A relação com outros treinadores

Mkhitaryan também revelou que quase deixou o Dortmund, mas foi convencido a ficar por Thomas Tuchel, que o "ressuscitou" no clube.

— Eu queria ir embora, mas Tuchel falou comigo. Ele me disse: 'você fará 15 gols e 15 assistências na posição em que eu te vejo'. Ele tinha razão. Ele me devolveu a felicidade no futebol — contou.

O meia também detalhou sua complexa relação com José Mourinho. No Manchester United, o início foi turbulento, mas serviu de aprendizado.

— No começo, a relação não foi fácil, mas ele me fez crescer como homem. Ele queria me colocar em dificuldade para ver se eu conseguiria sair dela, e eu nunca desisti — disse Mkhitaryan, que reencontrou o português na Roma. — Na Roma, nós nos entendemos em tudo.

A ida de Mkhitaryan para a Inter de Milão, sua atual equipe, não foi simples. Segundo ele, a Roma foi "pouco clara" sobre a renovação, e a Inter apareceu com um contrato de dois anos. A decisão irritou Mourinho.

— Talvez o Mou não soubesse de nada e, quando descobriu, ficou com muita raiva da diretoria. Ele veio até mim perguntar o que eu queria, mas eu expliquei ao mister que já era tarde demais.

