Nesta segunda-feira (26), ocorreu a primeira convocação do novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Com muitos nomes considerados novidade na lista, a ausência do goleiro Ederson, do Manchester City, se tornou uma surpresa. O jogador, que junto de Alisson, tem sido os grandes goleiros da geração do Brasil, fica de fora e dá lugar à Bento e Hugo Souza.

Um dos grandes jogadores do Manchester City, Ederson não fez uma boa temporada, assim como o time como um todo, e ficou de fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti, para a Seleção Brasileira. O goleiro, no entanto, apesar da campanha abaixo, deixou sua marca na história e se tornou o goleiro com mais assistência na história da Premier League.

Goleiro Ederson, na Seleção Brasileira (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia lista com ausência de Neymar

Presente na Seleção desde 2017, Ederson ficou de fora da convocação e dá lugar à Bento e Hugo Souza. O goleiro tem alternando com Alisson, do Liverpool, entre a titularidade na meta do Brasil. A ausência do jogador foi justificada por uma lesão. Assim como ele, Neymar, Joelinton, Rodrygo e Militão também foram citados pelo italiano.

Próximos desafios da Seleção Brasileira

Agora devidamente convocada, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 de junho, diante do Equador, em Gauyaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília). Vale destacar que a Amarelinha ainda não está matematicamente classificada para o mundial do próximo ano e precisa vencer para não se complicar nas duas últimas rodadas.

