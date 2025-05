Carlo Ancelotti divulgou a primeira convocação pela Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26). Na ocasião, o técnico italiano optou por convocar o volante Andrey Santos, do Strasbourg (FRA). O cenário comoveu a torcida do Vasco nas redes sociais. O jovem atleta, de 21 anos, é fruto das categorias de base do clube cruzmaltino.

O volante foi um dos 23 selecionados por Carlo Ancelotti para a próxima Data Fifa, onde o Brasil irá enfrentar respectivamente o Equador e o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Esta foi a primeira vez que o italiano convocou a equipe brasileira. Veja a repercussão abaixo:

Próximos desafios da Seleção Brasileira

Agora devidamente convocada, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 de junho, diante do Equador, em Gauyaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília). Vale destacar que a Amarelinha ainda não está matematicamente classificada para o mundial do próximo ano e precisa vencer para não se complicar nas duas últimas rodadas.

Carreira de Carlo Ancelotti

O treinador italiano coleciona uma carreira vitoriosa. É o único técnico a conquistar a Champions League cinco vezes: duas com o Milan (2002/2003 e 2006/2007) e três com o Real Madrid (2013/2014, 2021/2022 e 2023/2024).

Além disso, ergueu o troféu das cinco principais ligas da Europa: Campeonato Italiano com o Milan (2003/2004), a Campeonato Inglês com o Chelsea (2009/2010), Campeonato Francês com o Paris Saint-Germain (2012/2013), a Campeonato Alemão com o Bayern de Munique (2016/2017) e o Campeonato Espanhol com o Real Madrid (2021/2022 e 2023/2024). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

Convocação

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alesandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes