Ederson iguala Matheus Cunha e ultrapassa astros da Premier League em estatística ofensiva

Goleiro do Manchester City, Ederson chegou a sua 4ª assistência na Premier League na vitória de sua equipe sobre o Crystal Palace por 5 a 2. Com isso, o brasileiro igualou a marca de Matheus Cunha e ultrapassou outros astros do Campeonato Inglês na estatística ofensiva.

Além do brasileiro do Wolverhampton, Ederson também igualou o número de assistências de Odegaard e Martinelli, do Arsenal, e Szoboslai, Gakpo, Curtis Jones e Diogo Jota, do Liverpool. Além disso, o goleiro ultrapassou provisoriamente Mac Allister, Darwin Núñez, Kai Havertz e Rashford, dentre alguns nomes que possuem apenas três passes para gols de seus companheiros na Premier League.

Na atual temporada, Ederson foi responsável por assistências nos jogos contra Brentford, Chelsea, Newcastle e Crystal Palace, na atual edição da Premier League. O centroavante Haaland foi quem mais se beneficiou dos passes do brasileiro, tendo marcado duas vezes recebendo as bolas dos pés do camisa 31, enquanto Marmoush e McAtee também foram servidos pelo "garçom".

Além de ter igualado Matheus Cunha, Ederson possui mais assistências do que outros jogadores de linha da Seleção Brasileira, como Lucas Paquetá, Joelinton, André, João Gomes, Gabriel Magalhães, Richarlison, Gabriel Jesus e Murillo. O goleiro se tornou uma arma ofensiva do Manchester City devido a sua qualidade com os pés.

No Manchester City, Ederson é o 3º principal garçom da equipe na Premier League atrás apenas de Savinho (10) e De Bruyne (7). Neste sábado (12), o brasileiro se igualou a Bernardo Silva, Doku e Matheus Nunes.

Ederson se isola em estatística da Premier League

Em fevereiro, Ederson já havia alcançado a marca de goleiro com mais assistências na história da Premier League ao ultrapassar Paul Robinson, que defendeu a Inglaterra na Copa do Mundo de 2006. Neste sábado (12), o brasileiro amplia a diferença e se isola ainda mais com sete passes decisivos para gols na competição.