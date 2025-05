Palmeiras perde Estêvão para a Seleção Brasileira antes do Mundial

Atacante do Palmeiras, Estêvão foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, no duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, dias antes da estreia do clube paulista no Mundial .

A Cria da Academia se apresenta no dia 2 de junho, quando a equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia o período de treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O primeiro compromisso da Seleção está marcado para o dia 5, em Guayaquil, contra o Equador. Cinco dias depois, a Amarelinha enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Palmeiras aguarda o anúncio das listas das demais seleções para definir o planejamento dos jogadores que forem convocados. Além do jovem da Seleção Brasileira, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia) estão entre os possíveis nomes que podem ser chamados.

A tendência é que os jogadores convocados para a Data Fifa se juntem ao restante do elenco alviverde já em Greensboro, na Carolina do Norte, onde o clube fará a reta final da preparação para o Mundial.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante entrevosta coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF TV)

Palmeiras no Mundial de Clubes

Após garantir vaga ao vencer a Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras foi sorteado no Grupo A do Mundial. A estreia está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro dias depois, no mesmo estádio, o Verdão enfrenta o Al Ahly, do Egito.

A última partida da fase de grupos acontece no dia 23, quando os comandados de Abel Ferreira encaram o Inter Miami, de Messi, no Hard Rock Stadium. Caso avance às oitavas de final, o Palmeiras enfrentará um dos classificados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders.