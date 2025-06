Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e capitão da seleção francesa, formalizou uma denúncia por assédio moral e tentativa de extorsão contra o PSG, seu antigo clube. A ação foi apresentada no dia 16 de maio e levou à abertura de uma investigação judicial na França, conforme antecipado pela "AFP".

Segundo os representantes legais do jogador, o episódio remete a 2023, quando o atacante foi afastado do elenco principal por se recusar a renovar contrato. Mbappé teria sido pressionado a assinar um novo vínculo para poder ser reintegrado à equipe, algo que seus advogados consideram ilegal.

De acordo com a denúncia, o PSG enviou o jogador para o chamado "loft", uma área destinada a atletas descartados, com o objetivo de forçar sua saída ou sua renovação. Essa prática, comum entre alguns clubes franceses, tem sido alvo de críticas e até ações judiciais, por ser vista como violação ao direito de trabalho dos atletas.

Jogador e clube já tem caso na justiça

Mbappé cobra 55 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões na cotação atual) não pagos em seu último contrato na capital francesa, fez uma ameaça através de seus representantes e pode acionar a Justiça para resolver a situação.

As medidas jurídicas avançaram em 2024, quando a Liga de Futebol Profissional (LFP) definiu a ordenação do pagamento do Paris a Kylian. Porém, o órgão recuou e mudou de ideia, junto à Federação Francesa de Futebol (FFF), e deu o apoio ao clube. Mais recentemente, o Sindicato Nacional dos Jogadores Profissionais (UNFP) prestou solidariedade ao atacante na situação, e rechaçou a troca de posicionamento das duas outras organizações.

Mbappé se transferiu ao Real Madrid de forma gratuita após o término do seu contrato com o PSG (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Mbappé parabenizou o PSG após título da Champions League

Após a conquista do título da Champions League contra a Inter de Milão, Kylian Mbappé se pronunciou na redes sociais parabenizando o clube que defendeu por sete temporadas.

- Chegou finalmente o grande dia, a vitória no estilo de todo um clube. Parabéns, PSG - disse o atleta em sua publicação nas redes sociais.

