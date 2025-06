Real Madrid e Salzburg entram em campo na noite desta quinta-feira (26) em duelo decisivo pelo Grupo H no Mundial de Clubes. O jogo vale vaga nas oitavas de final da competição e o time espanhol larga como o favorito no confronto, não só por ter um elenco melhor, mas também pelo "histórico" entre os times. Os dois só se enfrentaram uma única vez e o encontro terminou com goleada e grande noite dos brasileiros em campo.

No dia 22 de janeiro deste ano, pela 7ª rodada da fase de pontos corridos da Champions League, Real Madrid e Salzburg se enfrentaram no Santiago Bernabéu e a partida terminou em goleada para os donos da casa, 5 a 1 no placar em noite inspirada de Vini Jr. e Rodrygo, que marcaram dois gols cada um, além de uma bola na rede anotada por Kylian Mbappé.

A noite se tornou ainda mais especial para Vini Jr, que após os dois gols anotados chegou naquele dia aos 100 gols com a camisa do Real Madrid, sendo 27 deles na Champions, e coroou a atuação e o deu o troféu de melhor em campo. A atuação aconteceu pouco mais de um mês após a cerimônia do The Best da Fifa, que premiou o brasileiro como melhor do mundo. Por mais que hoje o camisa 7 não viva grande fase, o confronto contra os austríacos pode ajudar a reviver os melhores dias do atacante com a camisa merengue.

Na companhia de Vini, outro que brilhou naquela noite no Bernabéu foi Rodrygo. O camisa 11 também marcou duas vezes e ajudou o Real Madrid a construir a goleada. Se não teve prêmio de melhor em campo para ele, o atacante conseguiu ficar, pelo menos, na memória dos adversários pela grande partida que fez naquele dia. Um dos atletas do Salzburg que esteve naquele jogo e que estará mais uma vez no confronto desta noite, Nene, lembra bem do encontro com o brasileiro.

- Quem mais me impressionou foi o Rodrygo, o que ele fez naquele dia foi incrível - disse o atacante maliano, artilheiro do Salzburg, em entrevista ao jornal espanhol "as", que fez uma entrevista com o jogador para relembrar o confronto pela Champions League e projetar a partida desta noite.

Vini Jr. marcou duas vezes contra o Salzburg pela Champions em janeiro. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

O que esperar o segundo encontro entre Real Madrid e Salzburg

Desta vez, o jogo acontece pelo Mundial de Clubes. As circunstâncias se apresentam diferentes aquele duelo e alguns fatores podem pesar para o bem ou para o mal do time austríaco. O lado positivo é que o jogo acontece bem longe do Santiago Bernabéu e, apesar da grande presença de torcedores a favor do time espanhol a atmosfera de "uma noite de Champions no Bernabéu" não se repetirá.

O jogo também será apenas a terceira partida do técnico Xabi Alonso no comando do time, que àquela época foi comandado por Carlo Ancelotti. O espanhol ainda tem tentado encontrar o tom exato que quer dar ao seu elenco, mas já foi possível ver alguma coisa de evolução no 3 a 1 em cima co Pachuca na segunda rodada.

Mais uma vez o time não terá Kylian Mbappé, que ainda se recupera de uma gastroenterite aguda que o acometeu nas últimas semanas e fez com que o francês ficasse internado por um dia. Apesar dessa condição no ataque, o Salzburg tem a lamentar que o jogo se dê em uma circunstância de "decisão".

O grupo não está 100% resolvido e uma derrota do Real Madrid pode deixar o time fora do mata-mata do Mundial. Ou seja, o time deve entrar ainda mais concentrado e focado em garantir o resultado com segurança. Um empate pode ser o suficiente, principalmente se o Al-Hilal tropeçar diante do time mexicano - já eliminad - no outro confronto da chave. A bola rola às 22h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.