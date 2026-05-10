Futebol Internacional

Messi celebra título do Barcelona após vitória no El Clásico: 'Visca el Barça'

Craque argentino festejou a conquista de La Liga

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/05/2026
18:46
Lionel Messi - Barcelona
imagem cameraMessi entrou em campo 778 vezes pelo Barcelona, marcou 672 gols e conquistou 34 títulos (Foto: JOSEP LAGO / AFP)
O Barcelona conquistou o título de La Liga neste domingo ao vencer o Real Madrid, e Lionel Messi não deixou a conquista passar em branco. O craque argentino usou suas redes sociais para comemorar o 29º troféu nacional do clube, reafirmando sua ligação com o time onde fez história.

Em seu Instagram, Messi repostou a arte oficial do título publicada pelo Barcelona e escreveu: "Campeones!!! VISCA EL BARÇA". Messi conhece bem o peso dessa taça. Em 17 temporadas disputadas na Espanha antes de sair em 2021, ele conquistou a liga 10 vezes (2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18 e 2018–19).

Messi comemora título do Barcelona em sua rede social. (Foto: Reprodução)
Como foi o jogo do título

O Barcelona garantiu a taça com uma vitória segura por 2 a 0 dentro do Camp Nou. O time de Hansi Flick dominou o primeiro tempo e resolveu a partida rapidamente. Aos 8 minutos, Rashford abriu o placar com um golaço de falta. Pouco depois, aos 17, Dani Olmo deu uma assistência de calcanhar para Ferran Torres ampliar.

O Real Madrid, vivendo uma crise interna no vestiário, pouco ameaçou. A melhor chance dos merengues foi com Gonzalo García, que saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora. No segundo tempo, o Barça controlou o ritmo e esperou o apito final para dar início à festa.

Com o resultado, o Barcelona confirma seu domínio recente na Espanha: este é o terceiro título de La Liga conquistado pelo clube nas últimas quatro temporadas.

Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Real Madrid. (Foto: Josep Lago/AFP)

