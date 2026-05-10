Endrick lutou, deu assistência, mas esbarrou em um dia coletivamente ruim do Lyon, especialmente na defesa. O Toulouse venceu a partida por 2 a 1 em seu Estádio Municipal pela 33ª rodada do Campeonato Francês, enquanto o brasileiro se tornou o segundo jogador com mais assistências da sua equipe na temporada, com oito no total - o líder da estatística é Afonso Moreira, com 10. O resultado deixa o Lyon na quarta colocação, com o anfitrião deste domingo no décimo lugar.



Um detalhe, porém, chama atenção. Entre os três líderes em assistências do elenco, Endrick é o que tem menos jogos disputados, com 20, enquanto Afonso Moreira tem 36 e o terceiro colocado, com sete assistências na temporada, tem 37 jogos. O atacante brasileiro atuou mais pela ponta direita.



Ele foi um dos que mais brigou no ataque, de longe quem mais incomodou a defesa do Toulouse, mas não foi brilhante. A equipe coletivamente não esteve bem e Endrick encontrou dificuldades na construção de jogadas, muitas vezes isolado no lado do campo.

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Endrick ainda tenta garantir vaga na Seleção para a Copa do Mundo (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

Além da assistência, o brasileiro tentou oito finalizações, mas somente duas foram no gol, ambas com bastante perigo e intervenções providenciais do goleiro Restes. Ele acertou dois de sete cruzamentos, dois de quatro dribles e recuperou cinco bolas, com duas faltas sofridas.

O Lyon saiu atrás no placar logo no começo da partida. Aos 10 minutos, Dayann Methalie recebeu um ótimo passe de Gboho em velocidade pela esquerda, bateu cruzado e saiu para comemorar. A primeira vez que o Lyon de fato incomodou foi com Endrick, aos 23. O brasileiro aplicou um drible de corpo para enganar a zaga e concluir para ótima defesa de Restes..

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Mas o Toulouse seguiu dominando as ações e sendo mais perigoso até o fim da etapa, como aos 33, em nova jogada trabalhada por Methalie e Gboho que quase terminou na rede. Os poucos momentos de criatividade do Lyon partiam em tentativas do brasileiro. Aos 39, ele protagonizou um belo lance, com um lençol no defensor do Toulouse, mas finalizou errado em seguida.Já no fim da etapa, o brasileiro ainda tentou mais uma finalização, os adversários tiveram mais uma chance de gol, mas o placar permaneceu.

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O time visitante começou em ritmo mais forte, com uma boa jogada pela direita logo nos primeiros minutos, Endrick tentou o cruzamento rasteiro, mas a zaga cortou. O Toulouse, porém, ameaçava com bons contra-ataques e Gboho por pouco não ampliou aos 6. Mas o Lyon assumiu o controle da partida, com Endrick mais participativo e levando perigo com maior consistência ao gol do Tolouse que, contudo, quase ampliou aos 17 após escanteio no cabeceio de Cresswell. Greif salvou em grande defesa.

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Aos 25, porém, Endrick cobrou escanteio com perfeição para o capitão Tolisso empatar de cabeça. Mas o Toulouse ampliou, mais uma vez em uma jogada que iniciou com um grande passe de Gboho, que encontrou Hidalgo em ótima condição para assistência no gol de Kamazi, que só empurrou para a rede. A pouco mais de 10 minutos do tempo normal, Dønnum acabou expulso por um puxão de camisa.

Já nos acréscimos, Endrick ainda teve uma grande chance, mas parou de novo em Restes. Mas a vantagem numérica não foi suficiente para o Lyon conseguir o empate.

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