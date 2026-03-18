Neymar publicou um vídeo em seu canal no YouTube nesta quarta-feira (18), com bastidores de sua rotina entre o último domingo (15) e a segunda-feira (16), período em que Carlo Ancelotti divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos de março.

continua após a publicidade

O vídeo mostra momentos antes do empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians e o jogador acompanhando a convocação da Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar está fora da convocação da Seleção Brasileira

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Neymar celebra gol pela Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar, fora da Seleção Brasileira, estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável