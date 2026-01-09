A corrida pela contratação de Marc Guéhi ganhou um novo capítulo nesta semana. Segundo informações do jornal inglês Mirror, o Arsenal oficializou seu interesse no zagueiro do Crystal Palace, juntando-se ao Manchester City e ao Liverpool na disputa pelo jogador de 25 anos. Embora os Gunners tenham se reforçado com Cristian Mosquera e Piero Hincapié recentemente, o técnico Mikel Arteta ainda vê no defensor da seleção inglesa a peça ideal para consolidar seu setor defensivo.

No entanto, a missão não será simples. O Crystal Palace, que já barrou uma transferência de Guéhi para o Liverpool no último dia da janela de verão, deve exigir uma "taxa astronômica" para liberar seu capitão no meio da temporada. Guéhi é um pilar absoluto dos Eagles desde que chegou do Chelsea em 2021, acumulando 187 partidas e demonstrando uma consistência que o colocou como um dos defensores mais cobiçados da Europa.

Manchester City lidera a corrida por necessidade

Apesar do interesse do Arsenal, o Manchester City aparece como o favorito na disputa, movido por uma necessidade desesperadora. O técnico Pep Guardiola viu seu planejamento defensivo ruir após o empate em 1 a 1 contra o Chelsea no último fim de semana, partida que resultou nas lesões simultâneas de Josko Gvardiol e Rúben Dias.

Com John Stones também afastado, o City encontra-se em um momento crítico da temporada, com poucas opções para compor o miolo de zaga. Essa carência de pessoal deve forçar a diretoria dos Citizens a apresentar uma proposta agressiva para convencer o Palace a abrir mão de seu principal jogador ainda em janeiro.

Jogadores do Manchester City comemorando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Histórico de negociações de Guéhi

Liverpool: Tentou a contratação no Deadline Day de 2025, mas teve a investida bloqueada pelo Palace. Segue interessado, mas corre por fora no momento. Arsenal: Já monitorava o atleta desde o verão passado, mas optou por outros nomes na ocasião antes de retomar a carga agora. Status atual: Guéhi é peça-chave para o técnico Oliver Glasner, e sua saída representaria um golpe duro nas pretensões do Palace na Premier League, o que eleva ainda mais seu valor de mercado.

Marc Guéhi é zagueiro do Crystal Palace (Foto: Divulgação/Crystal Palace)

