Futebol Internacional

Arsenal entra na briga para contratar zagueiro do Crystal Palace

Marc Guéhi vira alvo de queda de braço entre os líderes da Premier League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
12:58
Jogador da Premier League, Marc Guéhi escapa de punição após escrever 'Eu amo Jesus' em braçadeira com cores do arco-íris (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Jogador da Premier League, Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  Mais Notícias

A corrida pela contratação de Marc Guéhi ganhou um novo capítulo nesta semana. Segundo informações do jornal inglês Mirror, o Arsenal oficializou seu interesse no zagueiro do Crystal Palace, juntando-se ao Manchester City e ao Liverpool na disputa pelo jogador de 25 anos. Embora os Gunners tenham se reforçado com Cristian Mosquera e Piero Hincapié recentemente, o técnico Mikel Arteta ainda vê no defensor da seleção inglesa a peça ideal para consolidar seu setor defensivo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No entanto, a missão não será simples. O Crystal Palace, que já barrou uma transferência de Guéhi para o Liverpool no último dia da janela de verão, deve exigir uma "taxa astronômica" para liberar seu capitão no meio da temporada. Guéhi é um pilar absoluto dos Eagles desde que chegou do Chelsea em 2021, acumulando 187 partidas e demonstrando uma consistência que o colocou como um dos defensores mais cobiçados da Europa.

Manchester City lidera a corrida por necessidade

Apesar do interesse do Arsenal, o Manchester City aparece como o favorito na disputa, movido por uma necessidade desesperadora. O técnico Pep Guardiola viu seu planejamento defensivo ruir após o empate em 1 a 1 contra o Chelsea no último fim de semana, partida que resultou nas lesões simultâneas de Josko Gvardiol e Rúben Dias.

Com John Stones também afastado, o City encontra-se em um momento crítico da temporada, com poucas opções para compor o miolo de zaga. Essa carência de pessoal deve forçar a diretoria dos Citizens a apresentar uma proposta agressiva para convencer o Palace a abrir mão de seu principal jogador ainda em janeiro.

Jogadores do Manchester City comemrando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
Jogadores do Manchester City comemorando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Histórico de negociações de Guéhi

  1. Liverpool: Tentou a contratação no Deadline Day de 2025, mas teve a investida bloqueada pelo Palace. Segue interessado, mas corre por fora no momento.
  2. Arsenal: Já monitorava o atleta desde o verão passado, mas optou por outros nomes na ocasião antes de retomar a carga agora.
  3. Status atual: Guéhi é peça-chave para o técnico Oliver Glasner, e sua saída representaria um golpe duro nas pretensões do Palace na Premier League, o que eleva ainda mais seu valor de mercado.
Marc Guéhi é zagueiro do Crystal Palace (Foto: Divulgação/Crystal Palace)
Marc Guéhi é zagueiro do Crystal Palace (Foto: Divulgação/Crystal Palace)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

