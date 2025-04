Mbappé se desculpa por atitude polêmica em jogo do Real Madrid

A expulsão de Kylian Mbappé no duelo entre Alavés e Real Madrid, por La Liga, deu o que falar na Espanha. O atacante foi criticado por jornais e torcedores pela entrada dura em Antonio Blanco, que lhe rendeu um cartão vermelho direto e uma possível suspensão estendida por mais de um jogo.

Após a partida, segundo a "Cope", o francês foi até o vestiário dos Albiazules para pedir desculpas a Blanco pela chegada. Além disso, também falou com seus companheiros e demonstrou arrependimento, já que deixou seu time com um a menos em campo por mais de meia hora. No segundo tempo, Manu Sánchez igualou em 10 a 10 no campo ao também ser expulso, por um pisão no brasileiro Vini Jr.

O lance do cartão vermelho aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo - dois depois do gol da vitória merengue, marcado por Camavinga. O camisa 9 chegou por cima com a sola do pé, e atingiu Blanco na parte lateral da perna direita do oponente. Inicialmente, o árbitro Soto Grado mostrou apenas amarelo, mas após revisão no vídeo, mudou de decisão e aplicou a sanção máxima em campo.

👀 Veja o lance da expulsão de Mbappé em jogo do Real Madrid:

Após o final do confronto, em entrevista coletiva, o filho de Carlo Ancelotti, Davide, saiu em defesa do atacante. O técnico italiano não pôde estar à beira do campo por cumprir suspensão, e foi substituído por seu descendente, que faz parte do corpo de auxiliares.

- Kylian não é um jogador violento, pediu desculpas e é consciente do que fez. Foi uma entrada clara para cartão vermelho e pagou as consequências. As pequenas faltas que recebia fizeram com que reagisse dessa maneira, que não é a correta. Não estou justificando, mas foi o que aconteceu - afirmou Davide.

A vitória no Mendizorrotza deixou os Blancos na segunda colocação de La Liga, ainda inteiros na caça ao líder Barcelona. A equipe tem 66 pontos, quatro a menos em relação aos catalães, com sete compromissos restantes para o fim do campeonato.