Jogo do Real Madrid é paralisado por atos de ódio contra atleta

O jogo entre Alavés e Real Madrid, pela 31ª rodada de La Liga, precisou ser paralisado por conta de uma polêmica na segunda etapa. O zagueiro Raúl Asencio, dos Merengues, foi alvo de perseguição e gritos de ódio por parte da torcida da casa, o que levou à ativação do protocolo anti-ódio no Estádio Mendizorroza.

Gritos de "Asencio, morra" e "Asencio, escória, fora de Vitória" foram entoados nas arquibancadas da arena em direção ao defensor, e perduraram por uma longa parte do jogo. Somente na segunda metade da etapa final de jogo, o árbitro do embate, Soto Grado, ativou o protocolo e solicitou que uma mensagem fosse emitida no serviço sonoro do estádio, com o pedido e o reforço da mensagem contra a perseguição a atletas.

- Aos 70 minutos de jogo, implementamos o protocolo para lidar com agressões verbais, interrompendo a partida e solicitando ao Delegado de Campo que anunciasse pelo sistema de som que os insultos e cânticos usados por uma parte da torcida da casa, identificada por suas camisas e cachecóis, contra um jogador visitante deveriam cessar - afirmou Soto, em súmula.

Imediatamente, Raúl pediu que a partida tivesse continuidade. A situação já havia acontecido de forma semelhante em visita recente do Madrid à Real Sociedad, e Sánchez Martínez também fez o requerimento à organização do confronto na ocasião. Cartazes também foram espalhados nos arredores do Mendizorroza para criticar o camisa 35 dos Blancos.

A perseguição a Asencio se deve pelas investigações que correm contra o atleta. O jogador é acusado de disseminação de pornografia infantil através da suposta divulgação de um vídeo explícito de uma menina de apenas 16 anos. A análise da situação continua em andamento; a defesa do espanhol chegou a entrar com um recurso, negado pelo 3º Tribunal de Instrução de San Bartolomé de Tirajana.

No decorrer do confronto, o jovem canterano das categorias de base de La Fábrica chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado por impedimento. Camavinga, por sua vez, fez o único gol da partida e garantiu os três pontos à equipe da capital, que segue a caça ao líder Barcelona, com quatro pontos a menos, a sete partidas do fim de La Liga.