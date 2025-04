Imprensa espanhola detona Mbappé, do Real Madrid, por lance violento

Apesar da vitória do Real Madrid sobre o Alavés, por 1 a 0, pela 31ª rodada de La Liga, o que mais chamou atenção da imprensa espanhola foi a expulsão do atacante Kylian Mbappé. Ainda no primeiro tempo, o camisa 9 recebeu cartão amarelo ao chegar na canela do volante Blanco, em um lance forte. Porém, após revisão do árbitro Juan Martínez no VAR, o juiz optou pelo vermelho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A imprensa espanhola repercutiu de diferentes formas a respeito do cartão vermelho. O tradicional jornal "AS" detonou a entrada no jogador do Alavés, assim como o "Marca" disse que Mbappé "calculou mal" a falta. Além das críticas ao astro, o diário espanhol analisou qual será o tamanho do gancho que deverá ser aplicado ao francês. No entanto, o "Sport" escreveu que a expulsão do jogador foi "sem sentido".

continua após a publicidade

- Uma ideia maluca. Uma entrada difícil de ver e impossível de entender. Uma selvageria. Antonio Blanco estica a perna... e o incompreensível acontece. Mbappé, com força extraordinária, acerta suas travas na canela. Não só chega muito tarde, como chega muito forte. A entrada foi suficiente para quebrar uma perna - escreveu o "AS".

Mbappé desfalca Real Madrid em La Liga

De acordo com os diários, a tendência é que Mbappé receba duas partidas de suspensão, uma vez que ele infringiu o artigo 130 do Comitê Disciplinar, que trata da “violência no jogo”. Porém, terá de ser analisado se a entrada foi intencional.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti critica atitude de Mbappé em jogo do Real Madrid: ‘Não falei com ele’

Por conta da expulsão, Kylian ficará fora do jogo contra o Athletico Bilbao, quarto colocado do Campeonato Espanhol, na rodada seguinte. A chegada de Mbappé foi bastante criticada nas redes sociais, vista até como "criminosa" pelos torcedores. Apesar da entrada, Blanco permaneceu em campo.

Pelo cartão vermelho ter sido na liga nacional, o atacante não será impedido de entrar em campo na Champions League, contra o Arsenal, pelo jogo de volta das quartas de final. Os Merengues estão em uma situação muito complicada na competição, após uma derrota da equipe de Carlo Ancelotti por 3 a 0 no jogo de ida.