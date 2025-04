Mbappé é expulso, mas Real Madrid vence e se aproxima do Barcelona

Mesmo com Kylian Mbappé expulso no primeiro tempo, o Real Madrid conseguiu vencer o Alavés fora de casa, no jogo válido pela 31ª rodada de La Liga. Além do atacante francês, Manu Sánchez recebeu o cartão vermelho por entrada dura na perna de Vini Jr. O gol da partida foi marcado por Camavinga.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 66 pontos e ficou novamente a 4 pontos do líder Barcelona, que também venceu na rodada. O Alavés, por outro lado, ocupa a 17ª colocação e está a um ponto da zona de rebaixamento.

Como foi a partida?

O Real Madrid foi do céu ao inferno no primeiro tempo. Apesar da superioridade merengue, o Alavés, que tem o objetivo de não entrar na zona de rabaixamento na reta final do campeonato, utilizou o fator casa para ir para cima dos visitantes. O clube do País Basco se fechou no meio-campo e dificultou a criação da equipe de Carlo Ancelotti.

Mas, pela diferença dos elencos, o Real conseguiu improvisar e achou um gol aos 18 minutos: na cobrança de escanteio, Owono e Rüdiger colidiram, a bola foi direto na cabeça de Asencio, alvo de protestos da torcida do Alavés devido a uma acusação pelo crime de pornografia infantil, para abrir o placar. O gol, porém, foi anulado quando o árbitro flagrou uma falta de ataque em Owono.

Após tentativas dos dois lados, o Real Madrid finalmente chegou ao gol. Arda Güler, Valverde e Camavinga fizeram triangulação no terço final, e o uruguaio deixou para o volante francês bater com categoria de fora da área. Mas, como nem tudo são flores, os Blancos tiveram um grande problema para o restante do jogo: Kylian Mbappé foi expulso, depois da revisão do VAR, por uma entrada na canela do volante Blanco.

Na volta do intervalo, a tônica do jogo mudou. Com um a menos em campo, o Real Madrid teve bem menos a bola do que de costume. Porém, após as entradas de algumas estrelas (Vini Jr e Bellingham), a equipe de Carlo Ancelotti voltou à ativa. Até que, aos 24 minutos da segunda etapa, o camisa 7 brasileiro sofreu uma entrada dura de Manu Sánchez, expulso após mais uma ação do VAR no duelo. O jogo teve 10 de cada lado nos 20 minutos finais.

Daí em diante, mesmo sem Mbappé, o Real Madrid teve mais oportunidades no ataque, mas não conseguiu ampliar o placar. Os visitantes colocaram todo time no terço final, mas tocavam a bola sem pressas. No fim, o placar seguiu o mesmo: 1 a 0 para os Merengues, em vitória importante fora de casa para voltar forte na briga pela liderança de La Liga.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Camavinga contra o Alavés por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Real Madrid irá com força total para tentar se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Arsenal, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. No Santiago Bernabéu, os Merengues enfrentam os Gunners na quarta (16) e precisam vencer por, pelo menos, três gols para levar o jogo à prorrogação. Enquanto isso, o Alavés visita o Sevilla no próximo domingo (20) em busca de pontos para se afastar da zona.

✅ FICHA TÉCNICA

ALAVÉS 0 X 1 REAL MADRID

31ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília)

📍 Local: Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP)

🎩 Árbitro: Juan Martínez

🥅 Gols: Camavinga, 34'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Joan Jordan, Carlos Martín, Nahuel Tenaglia e Mouriño (ALA); Camavinga, Lucas Vázquez, Vini Jr e Courtois (REA)

🟥 Cartão vermelho: Manu Sánchez (ALA); Kylian Mbappé (REA)

⚽ ESCALAÇÕES

ALAVÉS (Técnico: Eduardo Coudet)

Owono; Tenaglia, Abqar, Mouriño e Manu Sánchez; Carlos Vicente, Jordán, Antonio Blanco e Aleñá; Kike García e Carlos Martín.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Arda Güler; Mbappé e Rodrygo.