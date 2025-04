Não é uma temporada fácil para o Manchester United. Nesta rodada, o foi a vez do Newcastle não ter piedade dos Red Devils, com vitória por 4 a 1, em duelo válido pela 32ª rodada da Premier League, realizado no St. James' Park. Os gols dos Magpies foram marcados por Tonali; Barnes, duas vezes, e Bruno Guimarães; Garnacho fez o de honra para os visitantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com esse resultado, o Newcastle chegou a 56 pontos, ultrapassou o City e voltou ao quarto lugar do Premier League. O Manchester United, no entanto, estacionou nos 38 e desceu para a 14ª posição.

continua após a publicidade

Como foi a partida?

O placar da partida foi aberto por Tonali, aos 24 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola, o United perdeu o controle da posse e, em poucos segundos e três passes, levou o gol. Trippier encontrou Isak na entrada da área, a bola subiu no domínio e ele passou por cobertura para o volante italiano completar de primeira no ar. Na mesma etapa, os Red Devils deixaram tudo igual com Garnacho, que concluiu com toque sutil no canto do goleiro, após passe de Dalot em contra-ataque pela direita.

Contudo, o United foi do céu ao inferno no segundo tempo. O herói dos 45 minutos finais foi Harfvey Barnes, que tirou o desempate do placar e ampliou a vitória dos Magpies. No primeiro tento, a jogada começou pelo lado esquerdo com cruzamento rasteiro de Livramento, que encontrou Murphy na outra ponta do campo. Por fim, o ala completou de primeira para o ponta-esquerda inglês marcar na pequena área. O segundo, por outro lado, contou com brilho individual do jogador, que conduziu do meio-campo até a marca da cal para finalizar no ângulo esquerdo do goleiro.

continua após a publicidade

Para fechar o caixão, o quarto gol do Newcastle simboliza o desempenho desastroso do United na segunda etapa. O goleiro Bayindir tentou sair jogando com bola longa e a dupla brasileira Joelinton e Bruno Guimarães não perdoaram. O camisa 7 cabeceou a bola mal tirada pelo guarda-redes e o capitão completou o lance com tranquiklidade.

O que vem por aí?

Pela 33ª rodada da Premier League, o Newcastle recebe o Crystal Palace na quarta-feira (16), às 15h30 (de Brasília), em busca da classificação para competições europeias na próxima temporada. O Manchester United, por sua vez, encara o Lyon na quinta-feira (17) no Old Trafford, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da Europa League. Na ida, empate por 2 a 2 entre as duas equipes em duelo emocionante.

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle x Manchester United

32ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril, às 12h30 (de Brasília);

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING);

🥅 Gols: Tonali, 24'/1T (1-0); Garnacho 37'/1T (1-1); Barnes 4'/2T (2-1) e 19'/2T (3-1); Bruno Guimarães 32'/2T (4-1);

🟨 Cartões amarelos: Ugarte e Yoro (MUN);

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Lee Betts, Dan Cook (assistentes) e Sam Barrott (quarto árbitro);

📺 VAR: Peter Bankes e Tim Wood (assistente).

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Jason Tindall)

Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes.

🔴⚪ Manchester United (Técnico: Rúbem Amorim)

Bayindir; Mazraoui, Lindelöf, Yoro, Dalot; Ugarte, Eriksen, Amass; Bruno Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

➡️ Brasileiros marcam, e Wolves derrotam Tottenham pela Premier League