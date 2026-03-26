Mbappé mira feito histórico em jogo contra o Brasil

Kylian Mbappé fará seu primeiro jogo contra o Brasil, nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston, e este pode ser importante para sua carreira. O atacante da França mira o posto de maior artilheiro da história da seleção de seu país, atualmente ocupado por Olivier Giroud.

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O atacante do Real Madrid soma 55 gols em 94 jogos com a camisa da França. Giroud, do Lille, tem 57 tentos anotados em 137 partidas. Com isso, Mbappé precisa de um hat-trick contra o Brasil para assumir a liderança da lista.

Mbappé deve ser titular no amistoso no Gillette Stadium, mas não é certa sua participação por 90 minutos. O jogador está voltando aos poucos após lesão no joelho esquerdo e ainda não completou uma partida pelo Real Madrid desde que ficou à disposição, contra Manchester City, pela Liga dos Campeões, e Atlético de Madrid pela LaLiga.

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Para tentar frear Mbappé na missão pela artilharia história da França, a Seleção Brasileira terá um sistema defensivo considerado reserva. Este é um dos últimos compromissos de preparação de olho na Copa do Mundo.

Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Mbappé e a lista de artilheiros da França

Giroud (57 gols em 137 jogos)

Mbappé (54 gols em 94 jogos)

Henry (51 gols em 123 jogos)

Griezmann (44 gols em 127 jogos)

Michel Platini (41 gols em 72 jogos)

Benzema (37 gols em 97 jogos)

Trezeguet (34 gols em 71 jogos)

Zidane (31 em 108 jogos)

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