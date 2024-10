Mbappé fica fora de lista da França para a Liga das Nações

Mbappé é capitão da França desde 2023 (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 10:25 • Paris (FRA)

Mbappé não está entre os convocados de Didier Deschamps para defender a França na Data Fifa de outubro. O craque do Real Madrid se recuperou de lesão muscular e voltou aos gramados na derrota para o Lille por 1 a 0, pela Champions League, mas não foi chamado pelo comandante dos Bleus.

No dia 24 de setembro, o atacante deixou o campo na vitória sobre o Alavés por 3 a 2 com um problema muscular, e foi desfalque no clássico com o Atlético de Madrid. Em visita ao seu país natal, ficou no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo, mas não pôde evitar a derrota continental.

Outra ausência - premeditada - na convocação é a de Antoine Griezmann. O craque do Atlético de Madrid anunciou sua aposentadoria da seleção na segunda-feira (30), colocando ponto final em uma trajetória de mais de 130 jogos e um título de Copa do Mundo

👀 MBAPPÉ É DESFALQUE; VEJA A LISTA DA FRANÇA

🧤 Goleiros: Mike Maignan, Brice Samba e Alphonse Aréola

⚔️ Defensores: Jonathan Clauss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano

🎯 Meio-campistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni e Warren Zaïre-Emery

🥅 Atacantes: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku, Randal Kolo Muani, Michael Olise e Marcus Thuram

Os comandados de Deschamps entrarão em campo em duas oportunidades no mês de outubro. No dia 10, visitam Israel na Bozsik Aréna; quatro dias depois, vão até Bruxelas para enfrentar a Bélgica. Os Bleus estão em segundo no grupo A2, com uma vitória e campanha semelhante aos belgas - a França está na frente por ter vencido o confronto direto anterior. Quem lidera a chave é a Itália, com dois triunfos nas duas partidas iniciais.

Mbappé será desfalque da França na Liga das Nações (Foto: Thomas Coex/AFP)