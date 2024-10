Estreia de Endrick como titular do Real Madrid rende bônus ao Palmeiras

Endrick faz sua estreia como titular pelo Real Madrid em partida pela Champions League (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Nesta quarta-feira (2), Endrick teve sua primeira chance de atuar como titular do Real Madrid em um jogo de Champions League. O atacante atuou na derrota da equipe Merengue para o Lille até os 11 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Luka Modric. A presença do jovem, revelado pelo Palmeiras, rendeu ao clube paulista um bônus de 75 mil euros (R$ 450 mil na cotação atual).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Isso aconteceu porque o contrato de venda de Endrick para o Real Madrid conta com uma série de gatilhos que fazem com que o Alviverde embolse mais alguns milhares de euros. A cláusula ativada nesta quarta (2) aponta que o Palmeiras receberá essa quantia sempre que o atacante for titular e atuar por, no mínimo, 45 minutos.

➡️Após derrota na Champions, Ancelotti admite preocupação com má fase de Real Madrid

O clube brasileiro ainda pode seguir faturando quantias milionárias com os bônus pré-estabelecidos no contrato de Endrick com o Real Madrid. Confira abaixo as possibilidades.

Gol, assistência ou pênalti sofrido (vale apenas uma ação caso realize a cobrança) - 35 mil euros (cerca de R$ 217 mil). Jogo como titular do Real Madrid atuando no mínimo 45 minutos - 75 mil euros (cerca de R$ 450 mil); Campeão do Campeonato Espanhol sendo titular em 8 jogos - 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões); ou titular em 18 jogos - 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões); Semifinalista da Liga dos Campeões sendo titular em 3 jogos - 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões); ou titular em 7 jogos - 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões); Campeão da Liga dos Campeões sendo titular em 4 jogos - 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões); ou se titular em 8 jogos - 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões); Prêmio Golden Boy ou Prêmio Kopa - 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões); Top-3 Bola de Ouro ou Fifa the Best - 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões); Vencedor da Bola de Ouro ou Fifa the Best - 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Em contrapartida, há um limite máximo para a soma do faturamento do Palmeiras com o desempenho de Endrick: 12,5 milhões de euros (R$ 75,15 milhões na cotação atual).

Até o momento, atacante marcou dois gols, sofreu um pênalti e, hoje, atuou por 60 minutos como titular pelo Real Madrid. Todos esses bônus são somados aos 35 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões) pagos pelos espanhóis na compra do garoto.