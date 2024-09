Campeão mundial pela França anuncia aposentadoria da seleção

Antoine Griezmann fez excelente Copa do Mundo com a Seleção Francesa (Foto: Gabriel Bouys/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro

O atacante Antoine Griezmann anunciou, nesta segunda-feira (30), sua aposentadoria da Seleção da França, mas continuará sua atuação no Atlético de Madrid. Com 10 anos de experiência na equipe, o jogador de 33 anos conquistou um Copa do Mundo e uma Liga das Nações com a camisa dos Bleus. O anúncio foi feito nas redes sociais do craque.

- É com o coração repleto de lembranças que fecho esse capítulo da minha vida. Obrigado por essa magnífica aventura tricolor e vejo vocês em breve - escreveu Griezmann.

Em seu perfil oficial do Instagram, o atacante compartilhou um vídeo com sua despedida aos torcedores franceses, em que celebra sua história com a seleção e se mostra confiante para as gerações futuras.

Confira discurso de aposentadoria de Antoine Griezmann

"Hoje, com muita emoção, eu anuncio minha aposentadoria da seleção francesa.

Depois de 10 anos incríveis marcados por desafios, sucessos e momentos inesquecíveis, é hora de virar a página e abrir espaço para a nova geração.

Vestir essa camisa foi uma honra e um privilégio. Deixo a seleção com um sentimento de orgulho e gratidão. Tive a honra de representar nosso país e ganhei a chance de viver momentos extraordinários, como o título mundial.

Seguirei acompanhando os Bleus com grande paixão. Estou certo de que o futuro é brilhante, e mal posso esperar para ver a próxima geração brilhando."

Em questões de números, a atuação do atacante na equipe da França é impressionante. Griezmann jogava na seleção desde 2014, quando estreiou em amistoso contra a Holanda, e é atualmente o quarto colocado em quantidade de jogos e artilharia da história da Seleção Francesa, com 137 partidas disputadas e 44 gols marcados.