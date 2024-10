Após derrota na Champions, Ancelotti admite preocupação com má fase de Real Madrid

Carlo Ancelotti em jogo do Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 19:17 • Rio de Janeiro

O Real Madrid foi derrotado fora de casa pelo Lille nesta quarta-feira (2), em partida válida pela segunda rodada da Champions League.



Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Ao ser perguntado na coletiva, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou preocupado com a má fase do elenco e admitiu estar com dificuldade de encontrar o modelo ideal de jogo para a equipe.



-É claro que temos que melhorar, é complicado. É difícil avaliar o jogo, correu tudo muito mal. Tem sido difícil para nós fazer tudo e a sensação é que temos dificuldade em gerar, em criar, a posse de bola tem sido lenta, com poucas ideias... hoje é óbvio que as coisas não correram bem. Temos avançados que precisam que joguemos de forma mais verticalizada- disse Ancelotti.



Além disso, o treinador italiano foi questionado sobre uma possível alteração no posicionamento do meia Jude Bellingham em relação a temporada anterior, contribuindo, dessa forma, para o baixo rendimento do astro inglês até agora na temporada.



-Bellingham fica grudado na ala quando não temos a bola, mas no resto ele é o mesmo do ano passado, não mudou. Acho que não basta falar sobre o problema para resolvê-lo, se tanto. se fosse o caso seria mais simples. Há uma dinâmica de que “acho que a equipe estava melhorando e isso é um retrocesso-.



O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (05) para encarar o Villareal no Santiago Bernábeu, última partida antes do início da Data Fifa.