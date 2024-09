Mbappé conversa com Carlo Ancelotti após ser substituído (Foto: Javier SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 09:31 • Madri (ESP)

Endrick pode ganhar uma oportunidade dourada no lugar de Kylian Mbappé. Pedindo passagem no Real Madrid, o brasileiro tem sido reserva neste começo de temporada, mas deve substituir o francês em clássico contra o Atlético de Madrid no final de semana.

➡️ Real Madrid toma susto, mas vence Alavés com brilho de ataque galáctico

A provável troca que Carlo Ancelotti será forçado a fazer se deve a uma contusão sofrida por Mbappé na vitória sobre o Alavés por 3 a 2, por La Liga. O atacante, que balançou as redes na primeira etapa, deixou o campo sentindo dores e foi diagnosticado com um problema muscular no bíceps femoral da perna esquerda.

A lesão implica três semanas de recuperação em média, o que forçará Mbappé a perder o dérbi da capital. Imagina-se, portanto, que Endrick seja a opção imediata do técnico italiano para a função de centroavante. Ancelotti também pode optar por preencher o meio de campo com Arda Güler ou Camavinga - utilizando Rodrygo como falso 9 - caso não queira arriscar com o ex-Palmeiras.

Tendo chegado ao clube na janela do verão europeu, a joia merengue ainda não iniciou nenhuma partida. São apenas 47 minutos, distribuídos em sete partidas diferentes, desde que desembarcou em Madri. Mesmo com o período curto, já marcou dois gols e colocou uma pulga atrás da orelha de Carletto, que já falou sobre o tema.

➡️ Multicampeão pelo Real Madrid anuncia aposentadoria dos gramados

- Esse assunto de ser paciente ele entende muito bem, porque treina todos os dias com os melhores atacantes do mundo. Ele entende perfeitamente qual é seu papel e, de verdade, tenho que dizer que está ganhando muitas posições porque seu profissionalismo é muito alto, é muito maduro sendo jovem. No momento está bem e estamos encantados com ele. Obviamente vai jogar seus minutos e suas partidas quando precisarmos - ponderou o técnico.

Endrick e Mbappé riem durante treino do Real Madrid (Foto: Sergei GAPON / AFP)

No domingo (29), o Real visita o rival Atlético de Madrid no Cívitas Metropolitano, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília). Os Merengues têm 17 pontos em sete jogos e estão na segunda colocação, atrás do Barcelona, que tem um ponto a mais e ainda joga cumprirá sua partida da sétima rodada.