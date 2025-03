Destaque do Real Madrid na temporada com 31 gols marcados, Kylian Mbappé aparenta estar em seu limite físico. Caminhado para a parte final do calendário, o francês não escondeu seu cansaço na última partida dos Merengues, fora de casa, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Em imagens ao fim da vitória do Real Madrid, Mbappé é visto afirmando estar "morto" fisicamente. Por ter entrado em campo na quarta-feira, dia 12, o atacante não teve o tempo mínimo de descanso para atuar no sábado, dia 15. A Fifa diz que os jogadores precisam ter um espaço de, pelo menos, 72 horas entre um jogo e outro.

Momentos depois de afirmar que estava morto, Mbappé fez questão de alfinetar o calendário do Real Madrid em LaLiga. O Atleti, que também jogou na quarta-feira, só voltou aos gramados no domingo, tendo as 72 horas mínimas respeitadas pela organização do campeonato.

Mbappé celebra gol pelo Real Madrid na Supercopa da Espanha (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)

Mesmo frustrado, Mbappé seguirá sem poder descansar, visto que voltou a ser convocado pela França e estará disponível para disputar os próximos jogos da seleção. Les Bleus entram em campo na quinta (20) e domingo (23) para duelos contra a Croácia pelas quartas de final da Liga das Nações.

Será a primeira aparição de Mbappé na França desde setembro. O atacante vinha sendo deixado de lado por Didier Deschamps em virtude de comentários extracampo. Fontes locais indicavam que o jogador só queria disputar jogos importantes para se poupar fisicamente.

Mbappé terá reforço de peso na França para os jogos contra a Croácia, visto que jogará ao lado de Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, destaques do PSG na temporada.