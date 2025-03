O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 1, no último sábado (15), no Estadi de la Cerámica, em Vila-real (ESP). O duelo válido pela La liga aconteceu 66 horas após a "guerra" de 120 minutos contra o Atlético de Madrid, pela Champions League. Kylian Mbappé, que esteve presente em todos os minutos de ambas as partidas, expressou seu esgotamento devido ao apertado cronograma de jogos.

- É muito difícil. Todo mundo assistiu ao jogo contra o Atlético, 120 minutos, jogamos com muita emoção... E então, dois dias depois, jogar é difícil, o aquecimento também foi difícil, mas temos que respeitar o brasão e lutar até o fim, e foi isso que fizemos e conseguimos vencer - desabafou Mbappé.

Em resposta, o Real Madrid anunciou que não jogará mais sem ter 72 horas de descanso entre os jogos. Esta decisão, divulgada pela Real Madrid Televisión, após os jogadores reclamarem de cansaço e alegarem que a situação era insuportável, para a comissão técnica Merengue, antes da bola rolar em La Cerámica.

Na vice-liderança da La Liga e classificado para as quartas da Champions League, o Real Madrid volta a campo no sábado (29), contra o Leganés. A partida será realizada no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Mbappé comemorando gol pelo Real Madrid (Foto: José Jordán / AFP)

