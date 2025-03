Um dos astros do Arsenal, Bukayo Saka está afastado dos campos desde dezembro de 2024. O jogador sofreu uma lesão no tendão direito e passou por cirurgia, ficando dois meses afastados. Diante disso, Mikel Arteta revelou que o atacante inglês pode estar mais perto do retorno aos gramados, podendo estar apto para enfrentar o Real Madrid pela Champions League.

Mikel Arteta, comandante do Arsenal, afirmou que o jogador vem fazendo bom progresso em relação à recuperação de sua lesão. Após o confronto contra o Chelsea, o treinador disse em entrevista coletiva que o astro pode voltar a jogar no mês de abril, afirmando que há uma boa chance do retorno do jogador.

- Sim, ele tem uma boa chance de voltar. Ele já está conseguindo a driblar, chutar, correr e tudo mais. Ele já fez muita coisa em campo, trabalhando sozinho. Então, vamos ver como ele reage e o quão em forma ele consegue ficar rapidamente quando começarmos a colocá-lo no time - afirmou Arteta à Sky Sports.

Bukayo Saka, destaque do Arsenal na temporada 2024-25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Caso o jogador volte no tempo determinado por Mikel Arteta, Saka pode estar à disposição no confronto contra o Real Madrid pela Champions League. A partida será disputada no dia 8 de abril e o retorno de Saka seria extremamente importante para o Arsenal, já que, além de ser um dos protagonistas do time, o clube também vem em uma escassez em seu ataque com muitos jogadores fora por lesão.

Lesão de Bukayo Saka

O jogador de 23 anos sofreu uma ruptura muscular na perna direita durante o primeiro tempo da vitória por 5 a 1 sobre o Crystal Palace em dezembro, precisando passar por uma cirurgia para corrigir a lesão no tendão. Bukayo Saka está há quase três meses fora dos gramados, somando 19 jogos sem atuar pelo Arsenal.

Em outubro e novembro, o Saka perdeu três jogos da Nations League, além de jogos pelo Arsenal, como a derrota para o Bournemouth na Premier League e a vitória na Champions League sobre o Shakhtar Donetsk devido a uma lesão na mesma perna.