Atitude de jogador do Real Madrid causa fúria em Mbappé

Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, alternou sentimentos de fúria e de alegria na vitória sobre o Villarreal por 2 a 1, por La Liga. O francês foi decisivo ao anotar os dois gols da virada em pleno Estadio de la Cerámica, mas uma situação de plena raiva não passou despercebida pelos torcedores.

Com o marcador já registrando o placar final, na segunda etapa, o Real teve um contra-ataque ao seu favor. O jovem Arda Güler pegou a sobra de uma jogada de Vini Jr no lado direito do campo, e tinha o camisa 9 livre na entrada da área, mas optou pelo lance individual e finalizou com o pé esquerdo, mas a batida saiu longe da meta.

Ao ver a finalização do turco, Mbappé gesticulou e esbravejou com o companheiro pela escolha tomada no lance. Dois minutos depois, Güler perdeu a bola e gerou novo contra-ataque para o Submarino Amarelo, situação que o levou a ser repreendido por Lucas Vázquez, que conduziu a braçadeira de capitão no confronto.

👀 Veja o lance da fúria de Mbappé em Arda Güler no jogo do Real Madrid:

- Este garoto é uma enganação. Se destaca nos treinamentos, viraliza... mas jogar futebol é outra coisa. Modric vai se aposentar, ter uma horta de tomates na Croácia e 70 netos, e mesmo assim ainda será melhor que Güler - afirmou Antonio Romero, jornalista da "Cadena Ser".

Apesar do ataque de raiva, Mbappé colocou o Real Madrid na liderança de La Liga. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou a 60 pontos e dormiu na ponta da tabela, mas pode ser ultrapassada neste domingo (16). Isso porque o Barcelona, com 57, faz clássico com o Atlético de Madrid, que tem 56, e caso vença no Metropolitano, empata no quesito principal e volta a exercer vantagem no saldo de gols, como já era no começo da rodada.