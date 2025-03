Substituto de Neymar na Seleção, Endrick tem pouca minutagem no Real Madrid

A Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (17), em Brasília, para iniciar a preparação para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Neymar foi cortado por lesão, e o técnico Dorival Júnior chamou Endrick, do Real Madrid, para a vaga. Desde que chegou aos Merengues, a pouca minutagem do jogador tem sido pauta recorrente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de ser o centroavante que menos precisa de minutos em campo para balançar as redes no Real Madrid, a ausência de Endrick foi sentida na primeira listagem de Dorival Júnior. Anteriormente, o jogador não tinha entrado na lista dos 23 convocados da Seleção, mas sim na pré-lista, no aguardo de uma eventual lesão de outro jogador.

continua após a publicidade

Porém, não é apenas no time do Brasil que Endrick não ganha muitos minutos. Até o momento, o ex-Palmeiras entrou em campo 28 vezes pelo Real, porém, em 25 jogos, a joia entrou faltando cerca de 10 minutos para o apito final. Em 19 partidas, o atacante sequer saiu do banco e foi titular em apenas quatro oportunidades.

Nesta temporada, Endrick marcou seis gols em 28 jogos (539 minutos no total), totalizando um gol a cada 89 minutos em campo. Em um levantamento feito em comparação aos demais presentes na pré-lista, quem aparece na sequência é Igor Jesus, que também não foi convocado. Dos listados, apenas João Pedro foi convocado por Dorival.

continua após a publicidade

Além disso, o atacante de 18 anos é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei com quatro gols marcados. A equipe está na semifinal da competição e venceu o primeiro jogo contra o Real Sociedad por 1 a 0. A vaga será decidida dia 1º de abril.

➡️ Dupla da Seleção Brasileira é elogiada por técnico após título: ‘Lendas do clube’

Endrick na temporada 2024/25

28 jogos (4 titular)

539 minutos jogados

6 gols

89 minutos para participar de gol

6 grandes chances criadas

5.3 finalizações por 90 minutos

1.5 dribles certos por 90 minutos

2.5 faltas sofridas por 90 minutos

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 6.87