Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 08:49 • Madri (ESP)

Mbappé e Vini Jr protagonizaram um momento de grande altruísmo na vitória do Real Madrid sobre o Real Betis por 2 a 0, por La Liga. O brasileiro, costumeiramente dono das cobranças de pênalti, deixou o francês bater para marcar um de seus dois gols no triunfo no Santiago Bernabéu.

A possível colisão das duas estrelas era uma preocupação de muitos torcedores antes do começo da temporada. Ambos jogam na mesma posição do campo (lado esquerdo do ataque), e poderiam ter problemas quanto ao posto de principal referência da equipe.

Após o jogo, o técnico merengue Carlo Ancelotti rasgou elogios à postura de Vinícius em permitir que a cobrança fosse realizada pelo camisa 9. O doblete de Mbappé marcou seus primeiros tentos como mandante na temporada.

- Todos vem trabalhando muito bem, e Vinícius deixou a cobrança para ele. Vini tem sido muito altruísta e ambos, assim como Rodrygo, têm boa relação. Para Mbappé, é importante fazer gols, mas também valorizamos o trabalho coletivo aqui - afirmou o comandante italiano.

No duelo diante do Las Palmas, três dias antes, o brasileiro chamou a responsabilidade na marca da cal e marcou o gol do empate contra o Las Palmas em Gran Canaria. Desta vez, o próprio Vini sofreu a penalidade, que não foi marcada em campo. Enquanto o árbitro Alberola Rojas foi chamado ao VAR para dar a infração, o camisa 7 apontou para o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 e disse "Kylian, você!", deixando a responsabilidade para o companheiro.

- Três jogos sem marcar para mim é muita coisa, mas não quero forçar as coisas, chegar aqui e pegar a bola pra mim. Quero que tudo saia com naturalidade, e os pênaltis são uma coisa que vamos resolver desta maneira - disse Mbappé.

Com a vitória, o Real chegou a oito pontos e se igualou a Atlético de Madrid e Villarreal no G4 do Campeonato Espanhol. O líder da liga é o Barcelona, com 100% de aproveitamento - 12 pontos em quatro jogos.