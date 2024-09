Mbappé se derrete pela torcida após desencantar pelo Real Madrid

Mbappé comemora gol pelo Real Madrid. (Foto: AFP)







Publicada em 01/09/2024 - 19:15

Kylian Mbappé foi o grande nome da vitória do Real Madrid por 2 a 0 contra o Real Betis, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Após o jogo, o atacante, que desencantou na partida em casa, se declarou à torcida merengue.

Segundo Mbappé, os torcedores seguiram demonstrando apoio mesmo com a seca de gols que viveu.

-Sou muito grato. Os torcedores me apoiaram mesmo quando eu não marquei gols.

O atacante ainda comentou o passe que recebeu de Valverde para marcar seu primeiro gol em LA LIGA.

-O calcanhar do Valverde foi incrível… quero marcar ainda mais gols com essa camisa - afirmou o atacante.

Mbappé abre o placar para o Real Madrid. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Real Madrid 2x0 Real Betis: como foi o jogo?

A partida tinha tudo para ser nervosa: o trio de ataque parecia afoito para sair na frente nos primeiros minutos. Mesmo que o Real Madrid ocupasse o campo de ataque por grande parte do primeiro tempo, os times voltaram para o vestiário com o zero no placar.

A frustração com os gols perdidos parecia clara, principalmente em Kylian Mbappé, que ainda não tinha marcado por LA LIGA. O jejum, entretanto, foi encerrado com uma ajuda de ouro de Federico Valverde, que aos 22 minutos do segundo tempo premiou o francês com o lindo passe de calcanhar. Na frente do goleiro Rui Silva, Mbappé não perdoou e colocou o time na frente.

Oito minutos depois, Mbappé ampliou o placar ao converter um pênalti sofrido por Vinícius Jr. Com a vantagem no placar, o Real Madrid administrou o resultado até os minutos finais.

Endrick, que balançou as redes na rodada anterior, entrou no gramado aos 43 minutos do segundo tempo e quase marcou um gol no primeiro toque na bola. Do outro lado, Vitor Roque fez estreia oficial pelo clube alviverde e passou em branco.

Pela quinta rodada, o Real Madrid enfrentará o Espanyol, fora de casa.