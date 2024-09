Mbappé desencanta com doblete e Real Madrid vence o Betis por LA LIGA

Kylian Mbappé comemora gol pelo Real Madrid. (Photo by Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro

O Real Madrid venceu o Real Betis por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol 24-25. Com gols de Kylian Mbappé, os primeiros do francês pela competição, os Blancos alcançaram oito pontos na segunda colocação da tabela, com quatro a menos que o líder Barcelona.

Real Madrid 2x0 Real Betis: como foi o jogo?

A partida tinha tudo para ser nervosa: o trio de ataque parecia afoito para sair na frente nos primeiros minutos. Mesmo que o Real Madrid ocupasse o campo de ataque por grande parte do primeiro tempo, os times voltaram para o vestiário com o zero no placar.

A frustração com os gols perdidos parecia clara, principalmente em Kylian Mbappé, que ainda não tinha marcado por LA LIGA. O jejum, entretanto, foi encerrado com uma ajuda de ouro de Federico Valverde, que aos 22 minutos do segundo tempo premiou o francês com o lindo passe de calcanhar. Na frente do goleiro Rui Silva, Mbappé não perdoou e colocou o time na frente.

Oito minutos depois, Mbappé ampliou o placar ao converter um pênalti sofrido por Vinícius Jr. Com a vantagem no placar, o Real Madrid administrou o resultado até os minutos finais.

Endrick, que balançou as redes na rodada anterior, entrou no gramado aos 43 minutos do segundo tempo e quase marcou um gol no primeiro toque na bola. Do outro lado, Vitor Roque fez estreia oficial pelo clube alviverde e passou em branco.

Pela quinta rodada, o Real Madrid enfrentará o Espanyol, fora de casa.

Kylian Mbappé e Vinícius Jr. em jogo do Real Madrid. (Photo by Thomas COEX / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID x REAL BÉTIS

LA LIGA - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu

⚽ Gols: Kylian Mbappé, aos 67' e 75' (RMA)

🅰️ Assistências: Federico Valverde (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Vini Jr., e Dani Carvajal (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Ceballos, Valverde; Vinicius Jr., Rodrygo e Mbappé.

REAL BÉTIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Rui Silva; Sabaly, Natan, Diego Llorente, Perraud; Marc Roca, Ezzalzouli, Carvalho; Fornals, Sánchez e Ruibal