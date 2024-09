Müller bate recorde histórico em vitória do Bayern de Munique na Bundesliga

Meia alemão se tornou o jogador com mais jogos pelos Bávaros (Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 08:39 • Rio de Janeiro

Na vitória do Bayern de Munique sobre o Freiburg por 2 a 0, no último domingo (1), pela Bundesliga, Thomas Müller atingiu um recorde histórico em sua carreira. Ao entrar em campo no segundo tempo da partida, o meia de 34 anos se tornou o jogador com mais partidas defendendo os Bávaros, com 710 ao total. Além disso, ele marcou o segundo gol do jogo.

O primeiro tempo foi dominado pelo Bayern. Após cabeçada de Kane, a bola bateu no braço do defensor adversário, resultando em pênalti aos 38 minutos da partida. O próprio inglês, artilheiro do último Campeonato Alemão, converteu a cobrança.

Aos 33 da segunda etapa, Thomas Muller apareceu para se tornar o personagem principal da partida. O alemão dominou tirando do marcador e bateu de primeira para balançar as redes.

Atletas com mais jogos pelo Bayern de Munique:

Thomas Müller - 710 jogos Sepp Maier - 709 jogos Oliver Kahn - 632 jogos Gerd Müller - 613 jogos Franz Beckenbauer - 584 jogos Georg Schwarzenbeck - 554 jogos Klaus Augenthaler - 561 jogos Manuel Neuer - 523 jogos Philipp Lahm - 517 jogos

Com a vitória, o Bayern de Munique chegou aos seis pontos, com duas vitórias conquistadas nas duas primeiras rodadas do Campeonato Alemão. Em seu próximo compromisso após a Data Fifa, os Bávaros visitam o Holstein Kiel, recém-promovido à elite alemã, no dia 14 de setembro.