Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 13:55 • Catalunha (ESP)

O Barcelona passou por tranquilidade sobre o Real Valladolid de Paulo Pezzolano em goleada por 7 a 0 no Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 4ª rodada de La Liga. Ainda na primeira etapa, Raphinha, Robert Lewandowski e Jules Koundé abriram o caminho do triunfo blaugrana, completado na metade final pelo próprio brasileiro em outras duas oportunidades, além de Dani Olmo e Ferrán Torres.

Com o resultado, a equipe comandada por Hansi Flick disparou na liderança da competição, com 100% de aproveitamento - 12 pontos em quatro jogos. Já os Pucelas travaram na 12ª colocação, com apenas quatro pontos.

✅ COMO FOI O JOGO?

Desde o primeiro minuto, o Barcelona dominou as ações da partida. Mostrando entrosamento rápido em seu segundo jogo no clube, Dani Olmo teve chances nos primeiros dez minutos: a primeira, sem goleiro, parou na trave, enquanto a segunda foi no fundo das redes, mas anulada por impedimento.

Coube ao brasileiro Raphinha inaugurar o marcador aos 20 minutos. Em grande lançamento de Pau Cubarsí, o camisa 11 antecipou a marcação para dominar com o peito e tirar de Hein. Quatro minutos depois, foi a vez de Lewandowski marcar, em gol até parecido: pelo alto, Yamal achou o polonês nas costas da defesa, e Robert só teve o trabalho de dominar e bater forte de esquerda, no fundo das redes.

No fim da primeira etapa, foi a vez de Jules Koundé deixar sua marca. Após escanteio, a bola passou por alguns jogadores e bateu no francês, que pegou a sobra e bateu alto, sem chances para o goleiro do Valladolid.

Na segunda etapa, Raphinha voltou a encontrar o caminho das redes mais duas vezes. Primeiro, em jogada coletiva no último terço, Lewandowski e Yamal tentaram finalizar, mas a bola sobrou para o camisa 11 completar facilmente. Depois, em contra-ataque após escanteio para o Valladolid, Yamal armou e achou um lindo passe no meio da defesa para o brasileiro colocar entre as pernas de Hein. Hat-trick e começo de temporada iluminado para o atacante da Seleção.

Ainda houve tempo para Dani Olmo se redimir dos gols perdidos e ampliar o passeio catalão. Em novo ataque em velocidade, o camisa 20 passou pelo meio da defesa pucela e bateu colocado aos 37 minutos. Segundos depois, Raphinha voltou a aparecer pelo lado esquerdo e cruzou para Ferrán Torres chegar deslizando e fechar o caixão.

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Agora, as duas equipes descansam por alguns dias e só voltam à ação após a Data Fifa, em datas a serem ainda confirmadas. O Barça tem como próximo compromisso o clássico catalão diante do Girona no Montilivi, enquanto o Valladolid visita o Celta de Vigo no Balaídos, em rodada a ser disputada entre os dias 13 e 16 de setembro.

📑 FICHA TÉCNICA:

Barcelona 7x0 Real Valladolid

4ª rodada - La Liga



📆 Data e horário: sábado, 31 de agosto de 2024, às 12h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP)

🕴️ Arbitragem: Díaz de Mera Escuderos (árbitro); Santaúrsula Aguado e Hernández Ramos (auxiliares); De Ena Wolf (quarto árbitro); Del Cerro Grande e Bárcena Rodríguez (VAR)

🥅 Gols: Raphinha (BAR - 20' 1T, 19' 2T e 27' 2T), Lewandowski (BAR - 24' 1T), Koundé (BAR - 47' 1T), Dani Olmo (BAR - 37' 2T) e Ferrán Torres (BAR - 40' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Javi Sánchez, Kike Pérez e Mario Martín (RVA)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO CONFRONTO

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí (Sergi Domínguez), Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Marc Casadó (Eric García), Dani Olmo (Pablo Torre) e Pedri (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski (Ferrán Torres)



REAL VALLADOLID (Técnico: Paulo Pezzolano)

Karl Hein; Luis Pérez, Javi Sánchez, Eray Cömert e Lucas Rosa; Iván Sánchez (Mario Martín), Stanko Juric, Kike Pérez (Cenk Özkacar) e Raúl Moro (Víctor Meseguer); Selim Amallah (Chuki) e Marcos André (Juanmi Latasa)