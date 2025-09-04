menu hamburguer
Holanda empata com a Polônia e alcança liderança das Eliminatórias

Partida foi válida pela penúltima rodada do torneio qualificatório para o Mundial

imagem cameraHolanda 1x1 Polônia: quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Maurice van Steen/AFP) (Foto: Olaf Kraak/AFP)
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/09/2025
17:43
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Holanda e Polônia empataram em 1 a 1 na quinta rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em partida disputada no estádio De Kuip, em Roterdã (HOL). Os gols foram marcados por Denzel Dumfries, pela Laranja Mecânica, e Matty Cash, pelos visitantes.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com o resultado, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G, com sete pontos, empatada com a Finlândia. A equipe disputou três jogos, com duas vitórias e uma derrota, 11 gols marcados e um sofrido. A Polônia também integra o empate triplo na liderança, mas está atrás nos critérios de desempate. A seleção de Robert Lewandowski disputou quatro partidas, com duas vitórias, um empate e uma derrota, cinco gols marcados e três sofridos. A Finlândia, por sua vez, folgou na quinta rodada.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

A Holanda abriu o placar aos 27'. Em escanteio cobrado do lado esquerdo do campo de ataque, o jogador do Corinthians lançou a bola com uma curva acentuada. O cruzamento encontrou Denzel Dumfries na pequena área, que, aproveitando sua estatura, cabeceou com precisão para o canto direito da meta. O goleiro, adiantado no lance, apenas acompanhou a trajetória da bola até o fundo da rede.

Holanda 1x0 Polônia: quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Olaf Kraak/AFP)

2️⃣ Segundo tempo

No primeiro jogo sob comando de Jan Urban, a Polônia igualou o marcador com uma jogada iniciada pelo lado esquerdo do campo. A equipe trocou passes até a bola sobrar para Matty Cash, que recebeu fora da área, pelo lado direito, em lance que parecia pouco promissor. No entanto, o lateral-direito executou um potente chute que acertou a primeira trave e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Verbruggen.

Holanda 1x1 Polônia: quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Maurice van Steen/AFP)

O que vem por aí? 🔎

A Data Fifa de setembro ainda reserva mais compromissos às duas seleções, que encerrarão sua participação nas Eliminatórias na última rodada. No próximo domingo (7), às 13h (de Brasília), a Holanda enfrenta a Lituânia. Mais tarde, às 15h45, a Polônia recebe a Finlândia.

✅ FICHA TÉCNICA
Holanda 1x1 Polônia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias

🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: De Kuip, em Roterdã (HOL)
🥅 Gols: Dumfries 28'/1ºT (1-0), Cash 35'/2ºT (1-1)
🟨 Cartões amarelos:

🟠 Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jordan van Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Matthijs van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (Quinten Timber); Xavi Simons (Donyell Malen), Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Memphis Depay (Wout Weghorst).

⚪🔴 Polônia (Técnico: Jan Urban)
Łukasz Skorupski; Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Nicola Zalewski (Paweł Wszołek); Sebastian Szymański (Kamil Grosicki), Bartosz Slisz, Piotr Zieliński (Bartosz Kapustka), Jakub Kamiński; Robert Lewandowski (Karol Świderski).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

