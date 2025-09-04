Holanda empata com a Polônia e alcança liderança das Eliminatórias
Partida foi válida pela penúltima rodada do torneio qualificatório para o Mundial
Holanda e Polônia empataram em 1 a 1 na quinta rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em partida disputada no estádio De Kuip, em Roterdã (HOL). Os gols foram marcados por Denzel Dumfries, pela Laranja Mecânica, e Matty Cash, pelos visitantes.
Com o resultado, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G, com sete pontos, empatada com a Finlândia. A equipe disputou três jogos, com duas vitórias e uma derrota, 11 gols marcados e um sofrido. A Polônia também integra o empate triplo na liderança, mas está atrás nos critérios de desempate. A seleção de Robert Lewandowski disputou quatro partidas, com duas vitórias, um empate e uma derrota, cinco gols marcados e três sofridos. A Finlândia, por sua vez, folgou na quinta rodada.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
A Holanda abriu o placar aos 27'. Em escanteio cobrado do lado esquerdo do campo de ataque, o jogador do Corinthians lançou a bola com uma curva acentuada. O cruzamento encontrou Denzel Dumfries na pequena área, que, aproveitando sua estatura, cabeceou com precisão para o canto direito da meta. O goleiro, adiantado no lance, apenas acompanhou a trajetória da bola até o fundo da rede.
2️⃣ Segundo tempo
No primeiro jogo sob comando de Jan Urban, a Polônia igualou o marcador com uma jogada iniciada pelo lado esquerdo do campo. A equipe trocou passes até a bola sobrar para Matty Cash, que recebeu fora da área, pelo lado direito, em lance que parecia pouco promissor. No entanto, o lateral-direito executou um potente chute que acertou a primeira trave e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Verbruggen.
O que vem por aí? 🔎
A Data Fifa de setembro ainda reserva mais compromissos às duas seleções, que encerrarão sua participação nas Eliminatórias na última rodada. No próximo domingo (7), às 13h (de Brasília), a Holanda enfrenta a Lituânia. Mais tarde, às 15h45, a Polônia recebe a Finlândia.
✅ FICHA TÉCNICA
Holanda 1x1 Polônia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: De Kuip, em Roterdã (HOL)
🥅 Gols: Dumfries 28'/1ºT (1-0), Cash 35'/2ºT (1-1)
🟨 Cartões amarelos:
🟠 Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jordan van Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Matthijs van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (Quinten Timber); Xavi Simons (Donyell Malen), Tijjani Reijnders, Cody Gakpo; Memphis Depay (Wout Weghorst).
⚪🔴 Polônia (Técnico: Jan Urban)
Łukasz Skorupski; Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Nicola Zalewski (Paweł Wszołek); Sebastian Szymański (Kamil Grosicki), Bartosz Slisz, Piotr Zieliński (Bartosz Kapustka), Jakub Kamiński; Robert Lewandowski (Karol Świderski).
