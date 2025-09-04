Alemanha é surpreendida e sofre derrota para a Eslováquia nas Eliminatórias
Equipe de Julian Nagelsmann está fora da zona de classificação para a Copa
A Eslováquia venceu a Alemanha por 2 a 0, na 1ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (4). A equipe mandante abriu o placar com Hancko, enquanto Strelec deu números finais ao duelo realizado em Bratislava.
Como foi a partida entre Eslováquia e Alemanha?
Após um início de jogo morno, a Eslováquia criou as primeiras grandes jogadas da partida, sendo uma em troca de passes rápidas e outra em contra-ataque com Sauer surgindo pelo lado esquerdo e finalizando duas vezes para boas defesas de Baumann. Na sequência, a Alemanha chegou com perigo com Mittelstädt aproveitando um corte da defesa e batendo de longe para grande intervenção de Dúbravka. A Eslováquia voltou a assustar em uma jogada individual de Sauer, que fez o que quis para cima de Rüdiger, mas finalizou mascado e Jonathan Tah afastou o perigo. A Alemanha respondeu com Wirtz driblando dois defensores no ataque, infiltrando na área e batendo firma para Dúbravka fazer um novo milagre e salvar os mandantes. E aos 41 minutos, a Eslováquia abriu o placar após Strelec receber uma boa em profundidade pelo lado esquerdo da área e cruzar rasteiro para Hancko bater de primeira e abrir o placar.
Na volta do intervalo, a Alemanha chegou com grande perigo com Wirtz acionando Goretzka na área, e o meia batendo de canhota para grande defesa de Dúbravka. Mas aos nove minutos, Strelec recebeu um passe pelo lado direito, colocou Rüdiger para dançar e finalizou no ângulo para marcar um golaço e colocar a Eslováquia em boa vantagem. Apesar das mudanças feitas por Julian Nagelsmann, os visitantes não conseguiram realizar uma pressão, ficando refém das bolas paradas e pouco ameaçando o gol defendido por Dúbravka.
O que vem por aí para Eslováquia e Alemanha?
No domingo (7), a Alemanha recebe a Irlanda do Norte, às 15h45 (de Brasília), pela 2ª rodada das Eliminatórias. No mesmo dia e horário, a Eslováquia visita Luxemburgo.
✅ FICHA TÉCNICA
Eslováquia 2 x 0 Alemanha - Eliminatórias
1ª rodada
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de setembro de 2025, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava (SVK).
🥅 Gols: Hancko, 41'/1ºT (1-0); Strelec, 9/2ºT (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Rüdiger, Adeyemi e Mittelstädt (ALE)
ESLOVÁQUIA (Técnico: Francesco Calzona)
Dúbravka; Gyömber, Satka, Skriniar e Hancko; Lobotka, Bero e Duda (Bénes); Duris (Rigo), Strelec (Bozeníc) e Sauer (Tupta).
ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)
Baumann; Collins (Raum), Rüdiger, Tah e Mittelstädt; Kimmich, Stiller (Amiri) e Goretzka; Gnabry (Adeyemi), Woltemade e Wirtz.
