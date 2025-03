O Real Madrid venceu o Villareal por 2 a 1, neste sábado (15), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Foyth, para o Submarino Amarelo. Do lado dos blancos, Mbappé balançou a rede duas vezes.

O resultado mantém o Real Madrid vivo na briga pelo título, na liderança com 60 pontos. Desclassificado da Champions League pelo próprio Real, o Atlético de Madrid agora tem foco total no campeonato nacional e ganha força para brigar pelo título. Além do rival da cidade, o Real também corre junto com o Barcelona, que tem dois jogos a menos e depende apenas de si para retomar o topo da tabela.

👀 Como foi o jogo?

A metade inicial da primeira etapa foi o ponto alto da partida. Não é coincidência que todos os gols do confronto saíram até os 22 minutos. Depois disso, o confronto continuou trocado, com chances para os dois lados. Porém, nem o Villarreal, nem o Real Madrid conseguiu chegar com muito perigo até o fim do jogo.

O que vem por aí para o Real Madrid?

O Real Madrid agora entra e campo no próximo dia 29 de março, sábado. O confronto será válido também pela La Liga, desta vez contra o Leganés.

✅ FICHA TÉCNICA

Villarreal x Real Madrid

28ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de la Ceramica, em Villarreal, na Espanha



🥅 Gols: Foyth (VIL- 7' 1T); Mbappé (REA- 16' 1T); Mbappé (REA- 22' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Foyth e Cardona (VIL); Tchouaméni (REA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

VILLAREAL (Técnico: Marcelino)

Diego Conde; Foyth, Costa, Kambwala, Cardona; Buchanan (Yéremy Pino), Comesaña, Gueye, Baena; Pépé (Barry), Pérez

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Asencio (Rüdiger), Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Brahim (Vini Jr.), Mbappé, Rodrygo (Modric)