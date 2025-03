O Manchester City ficou no empate com o Brighton em 2 a 2 no Etihad Stadium, pela 29ª rodada da Premier League. Haaland, que se tornou o mais rápido a alcançar 100 participações em gols na história da competição, abriu o placar, mas Estupiñán deixou tudo igual. Marmoush recolocou os Cityzens em vantagem, mas Khusanov, contra, sacramentou a igualdade entre as duas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Imparável, Haaland quebra recorde histórico na Premier League

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o time de Pep Guardiola estacionou na quinta colocação, com 48 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Newcastle, que ainda joga na rodada, e ficar fora da zona de qualificação às competições europeias. Já os comandados do promissor alemão Fabian Hürzeler estão logo atrás, em sétimo, com um ponto a menos.

continua após a publicidade

👀 COMO FOI O JOGO?

Times de intensidades semelhantes, City e Brighton iniciaram o jogo em alto ritmo, e foi dos visitantes a primeira oportunidade. Mitoma recebeu cruzamento pelo lado esquerdo da área e dividiu com o goleiro Ortega, mas a bola tocou em seu braço antes de tomar o caminho do fundo das redes, o que levou à anulação do gol. Três minutos depois, em erro de saída dos Seagulls, Haaland acionou Marmoush, que invadiu a área e, em lindo corte, foi derrubado por Webster. O centroavante chamou a responsabilidade da cobrança e deslocou Verbruggen para abrir o placar no Etihad.

Ainda antes da metade da primeira etapa, o time comandado por Fabian Hürzeler buscou a igualdade. Em cobrança de falta sofrida por Rutter a três passos da área, Estupiñán viu o posicionamento ruim de Ortega e bateu no canto do goleiro, que, estático, viu a bola bater na trave e morrer dentro da meta. Porém, a alegria não durou muito: em erro de saída do próprio Rutter, Gündogan serviu Marmoush; desta vez, o egípcio optou pela finalização e acertou um foguete para recolocar os mandantes na frente.

continua após a publicidade

A volta do segundo tempo trouxe ao Brighton o retorno ao jogo por intermédio da forte bola aérea. Em cobrança aberta de escanteio, Webster testou para a confusão, Hinshelwood dominou e tentou a finalização; Khusanov buscou o corte, mas acabou contribuindo ao desviar contra o próprio patrimônio, levando ao empate. O restante do confronto foi de equilíbrio e chances perdidas pelos dois lados, mas nenhum dos times conseguiu desempatar o embate.

➡️ Grupo City acumula prejuízo bilionário desde sua fundação; veja os números

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Brighton

29ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Anthony Taylor (quarto árbitro); James Bell e Nick Hopton (VAR)



🥅 Gols: Erling Haaland (MCI - 11' 1T); Pervis Estupiñán (BRI - 21' 1T); Omar Marmoush (MCI - 39' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Savinho e Jérémy Doku (MCI); João Pedro, Kaoru Mitoma, Carlos Baleba, Mats Wieffer e Bart Verbruggen (BRI)

🟥 Cartões vermelhos: -

Jogadores do Brighton celebram gol diante do City na Premier League (Foto: Oli Scarff / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Stefan Ortega; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Ilkay Gündogan e Nico González; Savinho (Bernardo Silva [Phil Foden]), Omar Marmoush (Kevin de Bruyne) e Jérémy Doky; Erling Haaland



BRIGHTON (Técnico: Fabian Hürzeler)

Bart Verbruggen; Jack Hinshelwood, Jan-Paul van Hecke, Adam Webster e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba (Mats Wieffer) e Diego Gómez (Danny Welbeck); Yankuba Minteh (Brajan Gruda), Georginio Rutter (Yasin Ayari) e Kaoru Mitoma (Simon Adingra); João Pedro