Dizem que o futebol tem por função andar lado a lado com valores da sociedade. O respeito, a inclusão, o aprendizado, o amor e os bons costumes caminham de mãos dadas e fazem parte da construção de um esporte tão tradicional quanto os princípios pessoais dos atletas, das instituições e de torcedores, tríade que move a paixão de milhões e milhões.

Para os jogadores que seguem o islamismo, o calendário atual aponta para um momento especial: o Ramadã. De maneira anual, os muçulmanos têm um período que varia entre 29 e 30 dias para praticar um ritual de renovação da fé, celebrando a revelação do Alcorão, feita pelo anjo Gabriel a Maomé. Nesta parte do calendário, os seguidores jejuam do nascer ao pôr do sol, sem ingerir alimentos sólidos ou bebidas.

⚽ Para além do futebol: como funciona o Ramadã?

Os islamitas fazem uma alimentação ainda na madrugada, denominada Su-Hoor e que substitui o café da manhã habitual. A ingestão de nutrientes facilita o jejum, realizado a partir do nascer do primeiro raio de sol. O Su-Hoor é considerado sagrado, uma bênção enviada por Alá, conforme descrito no Alcorão.

Ao longo do dia, as regras são restritas. Não há obrigatoriedade de jejum para todos os indivíduos: apenas quem se sente bem para tal ato o faz. Pessoas com enfermidades, grávidas, lactantes e idosos, por exemplo, justificam de forma válida sua ausência no costume. Jogadores de futebol, da mesma maneira. Porém, caso uma pessoa que está jejuando se alimente dentro das horas de "proibição", irá sofrer consequências, como a extensão para 60 dias ou a alimentação de 60 muçulmanos.

Com o pôr do sol, há a obrigação do fim do jejum, e posteriormente, a oração comum. O momento de alimentação é denominado iftar; após a prática, famílias costumam se encontrar para a prática de orações e celebrações.

🤔 O Ramadã atrapalha o futebol?

Grande parte dos clubes de alto nível no futebol europeu tem um planejamento alimentar para seus atletas altamente preparado, mas precisa lidar com a prática religiosa neste período. Com isso, mudanças são feitas para que os componentes dos elencos não passem mal no decorrer de treinos e jogos.

Quando o pôr do sol se dá no decorrer de partidas das competições europeias, os árbitros são instruídos a paralisarem os confrontos para que os futebolistas quebrem o jejum. Não há regras que os obriguem a demarcar a parada técnica; entretanto, se tornou uma questão de bom senso, para que os seguidores possam se nutrir com alimentos e bebidas energéticas durante a disputa.

Em 2021, a Premier League permitiu acordos entre capitães e o corpo arbitrário dos respectivos jogos para entender como as pausas se dariam. A primeira vez na competição aconteceu em um duelo entre Leicester e Crystal Palace: aos 30 minutos do primeiro tempo, o confronto foi interrompido para que dois jogadores - Fofana, dos Foxes, e Kouyaté, dos Eagles - pudessem se nutrir. Na Ligue 1, a situação é outra: no último ano, a direção da liga proibiu as paralisações através do argumento do laicismo, separando a religão dos jogadores de situações institucionais.

Leicester x Crystal Palace, em 2021, foi o primeiro jogo de futebol paralisado para quebra de jejum de atletas no Ramadã (Foto: Reprodução / Crystal Palace)

Nas oitavas de final da Champions League, recentemente, a situação se aplicou no confronto entre Barcelona e Benfica, assim como o duelo formado por Lille e Borussia Dortmund. Ainda na primeira etapa de ambos, os árbitros permitiram que os jogadores muçulmanos se dirigissem à beira do gramado para a quebra do jejum, cena que também é comum em partidas de competições domésticas como ligas e copas nacionais.

Ao pular para a realidade do futebol na Arábia Saudita, onde cerca de 90% da população é muçulmana, a situação é distinta. Neste sábado (15), a Saudi Pro League é paralisada como um símbolo de respeito ao Ramadã, nos últimos dez dias do período. A volta da competição nacional será apenas no quarto dia de abril, para a 26ª rodada da competição.

👀 Exemplos de jogadores de futebol que seguem as práticas do Ramadã

⚽ Karim Benzema - Al-Ittihad

⚽ Mohamed Salah - Liverpool

⚽ Sadio Mané - Al-Nassr

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Antonio Rüdiger - Real Madrid

⚽ Riyad Mahrez - Al-Ahli

⚽ Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain

⚽ Ilkay Güngodan - Manchester City

⚽ N'Golo Kanté - Al-Ittihad

⚽ Arda Güler - Real Madrid

⚽ Ibrahima Konaté - Real Madrid