Clube inglês muda escudo em protesto a mudanças climáticas

O Sunderland, tradicional clube da Inglaterra, adotou um novo escudo temporário. Se trata do mesmo emblema usado até 1997 pelo time, porém, com uma mudança. Enquanto no antigo tinha um navio e listras vermelhas e brancas simulando o mar, no atual escudo, as ondas estarão maiores e encobrindo parte do nome da equipe.

A mudança veio após uma iniciativa para destacar riscos em mudanças climáticas na sociedade. O clube vai aderir ao "#GreenFootballWeekend" (Fim de Semana Verde do Futebol, em inglês), ação promovida na Inglaterra para alertar e protestar contra mudanças climáticas. O time usará o escudo "submerso" no jogo contra o Coventry City, fora de casa, pela 38ª rodada da segunda divisão

- Neste fim de semana, nós orgulhosamente usaremos um escudo que destaca os efeitos devastadores das mudanças climáticas. Para marcar o Fim de Semana Verde do Futebol, nosso icônico brasão costeiro vai ser alterado para demonstrar o potencial impacto do aumento dos níveis dos mares - postou o Sunderland em uma mensagem nas redes sociais.

Impactos das mudanças climáticas

Por meio das redes sociais, o Sunderland listou impactos significativos das mudanças climáticas no mundo, sejam eles previstos ou que já ocorreram. Segundo o clube, mais de 120 mil jogos foram cancelados devido a eventos climáticos extremos.

Além disso, até 25% dos estádios de times profissionais na Inglaterra, sofrerão com inundações até 2050, conforme o time. Junto a isso, uma em cada quatro propriedades no país estarão em risco de inundação até 2050, segundo o post do Sunderland.

Antigo escudo do Sunderland, usado até 1997, e o que temporário com o nome submerso (Foto: Divulgação/Sunderland)

- A temperatura mais alta em qualquer ano desde 1850 foi registrada em 2024 e a velocidade com que a temperatura está aumentando está tendo impactos devastadores em nosso planeta, incluindo ondas de calor, inundações, secas, incêndios florestais, aumento do nível do mar e riscos à saúde - afirmou o Sunderland em seu site oficial.

O clube também apontou que o nível do mar subiu de 21 para 24 centímetros nos últimos 125 anos. As previsões estimam que partes do litoral inglês pode ficar submerso até o ano de 2025. Além disso, o Sunderland também lembrou da tempestade Babet, que atingiu a cidade e produziu estragos na região. Os danos são sentidos até hoje, sendo o Roke Pier, famoso ponto turístico de Sunderland, permanecendo fechado até hoje.