A diretoria do Real Madrid emitiu um comunicado polêmico através da RMTV, produtora audiovisual do clube. Segundo os mandatários, a Fifa será acionada para o amparo do descanso reduzido em relação ao intervalo dos compromissos do elenco nesta semana, menor do que o recomendado pela entidade máxima do futebol mundial.

Segundo a federação internacional, o ideal para os atletas é um período de 72 horas sem partidas. Porém, o Real foi obrigado a entrar em campo diante do Villarreal, por La Liga, 66 horas após o fim do confronto com o Atlético de Madrid, pela volta das oitavas de final da Champions League. A ameaça merengue inclusive, citou o presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, como inimigo principal.

- Isso é informação. O Real Madrid não vai voltar a jogar nunca mais sem ter 72 horas de descanso. E para isso, pedirá o amparo da Fifa. Não vamos permitir o atropelo de Tebas - disparou o clube.

A indignação da diretoria blanca foi ampliada pela necessidade de viagem entre uma partida e outra. O duelo com o Atleti foi realizado na capital espanhola, a cerca de 15km do centro de treinamento localizado em Valdebebas; porém, para visitar o Villarreal, o time precisou utilizar o transporte aéreo, visto que mais de 400km separam o Santiago Bernabéu do Estadio de la Cerámica.

🤔 Real Madrid prejudicado? Qual é a visão da Fifa?

A Fifa estabeleceu, em março de 2023, recomendações que protegem a saúde dos atletas. Entre elas, estão as seguintes medidas:

✅ Período de descanso anual para os atletas;

✅ Mínimo de 72 horas entre as partidas de um mesmo time;

✅ Um dia de descanso obrigatório na semana, gerido internamente.

Como são apenas recomendações, não existe obrigatoriedade da concretização dos pontos, o que não impede, por exemplo, a marcação da partida entre Real e Villarreal antes das 72 horas de descanso. As medidas, porém, são adotadas atualmente em jogos organizados pela própria Fifa, como o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo.