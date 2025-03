Imparável, Haaland quebra recorde histórico na Premier League

Erling Haaland segue se mostrando uma força imparável na Premier League. Neste sábado (15), o centroavante voltou a balançar as redes pelo Manchester City, no duelo com o Brighton, pela 29ª rodada, e alcançou mais uma quebra de recorde em sua trajetória no futebol inglês.

Ao marcar de pênalti, ainda aos dez minutos da primeira etapa no Etihad Stadium, o norueguês chegou a 100 participações em gols em partidas válidas pela liga nacional, se tornando o primeiro da lista a atingir o feito em menos de três dígitos de partidas. Foram necessárias apenas 94 atuações para que o astro somasse 84 gols e 16 assistências.

Em entrevista coletiva que antecedeu o confronto com os Seagulls, o técnico dos Cityzens, Pep Guardiola, já havia previsto a conclusão do número por parte de seu jogador, e rasgou elogios ao seu comandado.

- Tudo o que Erling está fazendo é incrível... e eu quero mais disso. Erling tem que no ajudar mais e mais e mais para alcançarmos o que nós desejamos nessa temporada. Os números dele são sensacionais desde que ele chegou - afirmou o espanhol.

⚽ Como foi o gol do recorde de Haaland na Premier League?

Logo no começo do duelo com o Brighton, o artilheiro encontrou o caminho das redes. Em contra-ataque, Erling acionou Marmoush, que fez lindo corte em Webster e acabou sendo derrubado no carrinho do zagueiro. O atacante nórdico chamou a responsabilidade da batida e deslocou o goleiro Verbruggen para chegar ao recorde.

Este não é o primeiro recorde de Haaland pelo City, em lista extensa. Tendo chegado em 2022-23, o centroavante já havia se tornado, por exemplo, o mais rápido a chegar às marcas de 50 gols na competição, 100 gols pelo clube, dez gols em uma edição da Premier League, e também igualou Cristiano Ronaldo no feito de três dígitos de bola na rede por um mesmo clube da Europa, precisando de 105 compromissos.