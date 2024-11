Com Marta de capitã, o Orlando Pride conquistou, neste domingo (24), o título de campeão da NSWL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, pela primeira vez em sua história. A partida final terminou em 1 a 0 sobre o Washington Spirit, com gol da atacante Barbra Banda.

Favorito ao título, o Orlando Pride fez uma sólida temporada regular, com 18 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Assim, o time de Marta terminou a 12ª edição da NWSL sendo considerado o melhor do campeonato.

A primeira conquista do Orlando Pride também foi a primeira de Marta, quem chegou ao clube em 2017. Hoje como capitã, a camisa 10 fez sua segunda melhor atuação desde o ano de estreia, ao anotar 11 gols.

Craque da Seleção Brasileira, Marta, de 38 anos, garantiu mais uma conquista para sua coleção, que conta com uma Champions League e uma Libertadores, além de três medalhas olímpicas de prata com o Brasil. Nos prêmios individuais, a brasileira foi seis vezes a melhor jogadora do mundo e é a maior artilheira da história em Copa do Mundo.

