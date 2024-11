A transferência de Neymar ao Barcelona envolveu algumas polêmicas em 2013, ano em que o craque brasileiro rumou para a Espanha para ser companheiro de ataque de Lionel Messi e Luis Suárez, criando assim um dos trios mais icônicos da história do futebol. Quer saber todos os detalhes desta venda? O Lance! te conta.

Veja todos os detalhes da polêmica venda de Neymar para o Barcelona (Foto: Lluis Gene/ AFP)

A venda de Neymar para o Barcelona

O início da década de 2010 foi marcante para o futebol brasileiro. Isso porque um garoto, chamado Neymar, começava a desfilar toda a sua habilidade e genialidade pelos campos, impressionando mais a cada partida.

O sucesso já era inevitável, e as incontáveis ótimas atuações com a camisa do Santos já atraíam os olhares de diversos clubes da Europa, que queriam contar com o craque em ascensão. Assim, em 2013, o Barcelona acertou a compra do atleta junto ao Santos, mas algumas polêmicas acabaram surgindo durante os anos seguintes.

Os valores envolvendo a transferência

Segundo documentos divulgados para a Justiça Brasileira, apenas em 2018, o valor total da venda seria originalmente de 134 milhões de euros, mas esse valor poderia ultrapassar os 200 milhões, caso metas fossem batidas pelo atacante. No entanto, para entender todo esse valor, é necessário voltar no tempo até o momento da transferência.

Oficialmente, apenas 23,7 milhões de euros foram depositados aos cofres do Peixe, sendo 9,3 milhões realmente da operação da venda de Neymar, outros 7,9 milhões na prioridade de compras de outros atletas da base do clube e outros 9 milhões para a realização de dois amistosos (apenas um acabou acontecendo).

O negócio envolvendo Barcelona e Santos envolveu 17,1 milhões de euros. Sendo que os citados, 9,3 milhões foram aos cofres do Peixe, 6,8 milhões de euros ficaram com o grupo de investimento esportivo DIS e mais um pequeno montante com a empresa Teisa, que havia comprado um percentual de uma possível venda do jovem astro em 2010.

Porém, além destes valores citados, outros 40 milhões têm que ser somados a conta. Em 2011, o Barcelona pagou esse montante diretamente ao pai de Neymar, em um acordo selado para que o atacante não fosse vendido para nenhum outro clube, até que o time catalão o contratasse em 2014, ano que seu contrato com o Santos se encerraria. O Peixe preferiu vender Neymar antes disso, justamente para conseguir algum dinheiro em cima da venda, já que em janeiro de 2014 o atacante poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O atacante também foi acusado de corrupção e estelionato envolvendo os valores de sua transferência (Foto: Josep Lago/AFP)

O Santos vai à Justiça

Após saber da existência deste dinheiro, o clube da Baixada Santista tentou recorrer à Fifa e para a Corte Arbitral do Esporte (CAS), para tentar receber uma parte dessa quantia, que entendia ser parte da transferência. No entanto, nem o CAS e nem a Fifa reconheceram o pedido santista em duas instâncias e o clube acabou não recebendo nada deste montante.

Depois disso, os valores divulgados envolvendo a transferência de Neymar ao Barcelona subiam cada vez mais. Outro escândalo da situação aconteceu em 2017, quando o presidente dos catalães na época, Sandro Rosell, foi preso por suborno e propinas relacionados a direitos de transmissão. Em 2014, ele já havia sido acusado por fraude fiscal pela compra do brasileiro.

Tanto o Santos, como o próprio Neymar também foram acusados de corrupção e estelionato envolvendo os valores de transferências da venda do atacante, pelo grupo DIS, que tinha direito a uma porcentagem da venda. No entanto, foram absolvidos em 2022.