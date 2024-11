Raphinha marca, mas Barcelona cede empate ao Celta de Vigo

Celta de Vigo e Barcelona ficaram no empate em 2 a 2 neste sábado (23), em jogo válido pela 14ª rodada de La Liga. Rapinha e Robert Lewandowski marcaram para os visitantes, mas Alfon González e Hugo Álvarez aproveitaram vantagem numérica para igualar o placar nos minutos finais. Com o resultado, O Celta chega a 17 pontos, na 17ª colocação; por sua vez, o Barça segue na liderança, com 36 pontos.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, com destaque para o brasileiro Raphinha. O atacante recebeu lançamento de Koundé, driblou Mingueza e bateu no cantinho do goleiro para abrir o placar para o Barcelona, aos 14 minutos. Do outro lado, o Celta teve chances de perigo com Iago Aspas, Bamba e Moriba, mas não conseguiu ser efetivo. Ao final da primeira etapa, Aspas se revoltou com a arbitragem e chegou a deixar o campo por falta dura de Gerard Martín.

No segundo tempo, o duelo parecia mais tranquilo para o Barça. Lewandowski recebeu de Raphinha, se atrapalhou com a marcação, mas conseguiu finalizar cara a cara com o goleiro para ampliar aos 15 minutos. O brasileiro ainda acertou a trave aos 31', antes da reviravolta.

Por falta em contra-ataque, Casadó recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 35', deixando os Culés com um a menos. Não demorou muito, e González aproveitou falha de Koundé para diminuir três minutos depois. No lance seguinte, Álvarez recebeu dentro da área e bateu cruzado para empatar o jogo em Vigo, dando números finais ao confronto.

