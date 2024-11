De volta ao Brasil? Pai de Neymar abre o jogo sobre futuro do craque

O possível retorno de Neymar ao futebol brasileiro foi assunto em uma entrevista do pai do jogador ao podcast "Roundcast". Enquanto as especulações em torno do camisa dez tomam conta dos noticiários ao redor do mundo, o empresário demonstrou calma com relação à definição sobre a próxima etapa da carreira do atleta.

Veículos estrangeiros noticiaram nas últimas semanas que o Al-Hilal estaria interessado em uma rescisão amigável com Neymar. O astro, que sofreu com lesões graves desde que assinou com o time saudita, em agosto de 2023, foi considerado um investimento ruim feito pelo Patrão: o atacante soma apenas sete jogos, um gol e duas assistências nas duas últimas temporadas.

O Santos é um dos destinos possíveis para Neymar (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Questionado acerca dos planos com a atual fase do filho no Oriente Médio, o empresário destacou a liberdade que Neymar terá para decidir seu futuro. Ele ponderou, ainda, que o atleta está muito feliz na Arábia Saudita, apesar do mau momento nos gramados.

— Eu não tenho plano para o futuro, não, a gente vai se adequando, a gente tem que ver a vontade do Neymar qual vai ser. Queira ou não, a Arábia está deixando ele muito feliz, está muito feliz lá. É um país que o protege, o cerca de carinho - afirmou Neymar pai.

— Qual é o maior projeto do Al Hilal? É o Mundial, a coisa mais importante, com todos os clubes, o Al Hilal estará. Eles já têm a maior estrelas que eles poderiam ter para disputar isso, um cara experiente, que joga esse tipo de competição, entendeu? Acredito que por isso eles não abriram mão do segundo ano de contrato.

O gestor da carreira de Neymar também comentou a expectativa do mercado de clubes pelo passe livre do jogador:

— Hoje, o Neymar tem seu contrato até 2025. A gente não sabe de nada, vejo especulações que ficam, a gente começa a se preparar para isso. Eu sei que o mercado está esperando ele voltar, como vai voltar, a gente sabe disso. Mas ele sempre volta melhor do que ele estava, e não vai ser diferente.

