Revoltado com arbitragem, jogador deixa campo contra o Barcelona antes do intervalo

Cena inusitada chamou atenção durante a partida entre Celta de Vigo e Barcelona neste sábado (23), válida pela 14ª rodada de La Liga. Capitão e camisa 10 da equipe mandantes, Iago Aspas se revoltou contra a arbitragem e se recusou a retornar ao gramado após falta recebida antes apito final da primeira etapa.

A fúria do atacante tem duas razões principais. Primeiramente, os mandantes reclamaram de possível pênalti cometido por Gerard Martín sobre o próprio Aspas, aos 28 minutos. Pouco depois, aos 45', o lateral do Barça fez dura falta no capitão do Celta, mas não foi advertido com cartão. Como já havia recebido amarelo aos três minutos de jogo, uma segunda punição renderia a expulsão do defensor.

Com a falta, Iago Aspas, caiu fora de campo, com dores. Por sua vez, os outros jogadores do Celta reclamaram com o árbitro pelo segundo cartão a Martín. Ao se levantar, o camisa 10 explodiu em revolta e se recusou a jogar pelo restante do primeiro tempo. Após o apito final antes do intervalo, o capitão entrou em campo para questionar a arbitragem.

O jogo

Celta de Vigo e Barcelona se se enfrentam neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Balaídos, em Vigo, na Espanha. A partida é válida pela 14° rodada da La Liga e tem transmissão de ESPN4 e Disney+ (streaming). O primeiro tempo terminou com vitória parcial do Barça por 1 a 0, com gol do brasileiro Raphinha.

