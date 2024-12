Evangelos Marinakis, investidor interessado na compra da SAF do Vasco, ganhará um prêmio importante na administração futebolística. O grego receberá o "European Golden Boy Career Award", reconhecimento dado ao melhor gestor futebolístico da temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

A premiação será concedida a Marinakis pelo seu trabalho à frente do Olympiacos, campeão da Conference League de 2023-24, e do Nottingham Forest, que fugiu do rebaixamento nas últimas rodadas da Premier League e segue na elite do futebol inglês.

O empresário de 57 anos manifestou interesse público de comprar a SAF do Cruz-Maltino, e terá como diretor de seu projeto em breve o brasileiro Edu Gaspar, que fez um trabalho amplamente elogiado no Arsenal como executivo de futebol. Pedrinho, presidente vascaíno, confirmou que há negociações com outros três grupos, mas não revelou os nomes por conta de assinaturas de NDAs (acordos de confidencialidade).

🚨🇬🇷 Nottingham Forest and Olympiacos owner Evangelos Marinakis will receive “European Golden Boy Career Award” at Golden Boy 2024.



Former Arsenal director Edu, set to manage Marinakis group clubs as director soon. pic.twitter.com/3jEoAxLWa2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2024

O Vasco está sem um investidor desde a saída da 777Partners, por meio de uma liminar. A gestão do ex-meia do clube está focada em desfazer prejuízos de regimes anteriores, e busca um acordo com um novo mandatário na SAF para enriquecer os cofres de São Januário e fazer aquisições no mercado de transferências, a exemplo do que foi feito por John Textor no rival Botafogo.

Segundo a revista "Forbes", Evangelos Marinakis tem sua fortuna avaliada em mais de R$21 bilhões. Além das aquisições no mundo da bola, o grego também é dono do grupo de transporte marítimo Capital Maritime Trading Corp - e, por meio dela, possui outras empresas do setor -, além do grupo de mídia Alter Ego Media, que possui dois dos maiores jornais e o segundo maior canal de TV da Grécia.

