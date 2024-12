É o Vasco. Evangelos Marinakis está em negociações para adquirir a SAF cruz-maltina. A revelação foi em entrevista à "Sky Sports". A exclusiva com a TV inglesa vai ao ar nesta terça-feira (3), mas o veículo divulgou que o bilionário grego conversa para comprar o futebol do clube carioca.

- Ele contou sobre suas ambições de expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama - diz um trecho da reportagem.

Recentemente, o presidente do Vasco, Pedrinho, foi questionado sobre o interesse de Evangelos Marinakis na SAF cruz-maltina. O dirigente contou que tem assinado acordos de confidencialidade e, com isso, não poderia revelar nomes.

- Existem alguns investidores, e eu tenho que tomar cuidado quando falo porque as pessoas acham que são negociações avançadas. Existem alguns e existem NDAs (sigla em inglês para acordos de confidencialidade) assinados desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Por meio desse acordo de confidencialidade, não posso falar quem são os investidores - afirmou Pedrinho.

Quem é Evangelos Marinakis, bilionário que quer comprar a SAF do Vasco?

Nascido em Pireu, na Grécia, Evangelos Marinakis é um empresário bilionário, de 57 anos, dono da Capital Maritime Group, que tem o patrimônio avaliado em 3,7 bilhões de dólares (R$ 22 bilhões na cotação atual), segundo a "Forbes". A empresa conta com uma frota de navios.

A trajetória de Marinakis no mundo do futebol começou em 2010. Na época, o empresário se tornou dono do Olympiacos, além de presidente da Superliga da Grécia e vice da Federação Helênica de futebol.

Em 2017, Evangelos Marinakis comprou o Nottingham Forest, da Inglaterra. O empresário é o acionista majoritário. Na gestão do empresário grego, o clube inglês fez um processo de reestruturação e, em 2022, conquistou o acesso à Premier League após 23 anos longe da elite. Hoje, a equipe controlada pelo bilionário é a quinta colocada na competição, ao lado do Arsenal e do Chelsea.

No ano passado, Marinakis comprou 80% da SAF do Rio Ave, de Portugal. Hoje, o time português é o 10º colocado no Campeonato Português.

Evangelos Marinakis segue investindo pesado no futebol. Recentemente, o ex-jogador, Edu Gaspar, renunciou ao cargo de diretor esportivo do Arsenal para liderar o projeto de clubes do empresário grego.